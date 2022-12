Gratta e vinci: scopri come è possibile riconoscere i biglietti vincenti!

Sembra che ci siano alcuni indizi che aiutino ad individuare un biglietto Gratta e Vinci vincente. Ecco come riconoscere i tagliandi da grattare fortunati.

I Gratta e Vinci sono, senza dubbio, tra i giochi preferiti dagli italiani. Del resto, si tratta di un gioco semplice e che, diciamocelo, regala una bella scarica di emozioni. Ogni giorno sono milioni gli italiani che acquistano un tagliandino da grattare con la speranza di essere baciati dalla Dea Bendata e perché no, provare a dare una svolta alla loro vita.

In commercio, esiste una vasta gamma di biglietti da grattare, ognuna con prezzi e premi diversi. Dal classico “Milionario” al “M’AMA non M’AMA” e così via. Ad ogni modo, trovarne uno vincente non è affatto un’operazione così semplice.

Eppure, negli ultimi tempi, circolano sul web delle indiscrezioni riguardo ad alcuni trucchetti per individuare il tagliandino vincente. Ecco come potresti riconoscere il gratta e vinci fortunato!

Tutti i trucchi per riconoscere un Gratta e vinci fortunato

Sebbene, in questi casi sia sempre la fortuna a farla da padrona, pare esistano alcuni indizi che ci permettono di individuare un biglietto Gratta e Vinci fortunato. In altre parole, alcuni dettagli potrebbero davvero fare la differenza. Innanzitutto, è consigliabile scegliere biglietti che offrono un’alta probabilità di vincita. Potrà sembrare banale, eppure, proprio come riporta il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni tipologia di Gratta e Vinci ha statistiche differenti. Pertanto, differiscono anche le probabilità di vincita. Attualmente, i tagliandi da grattare con maggiori probabilità sono il 10X (1 su 2,88), il Maxi Miliardario (1 su 3,10), Battaglia Navale (1 su 3,23), Soldi Cash 500 (1 su 3,68) e Miliardario (1 su 4).

Un altro indizio interessante è il numero di serie dei biglietti. Di norma, i pacchetti di Gratta e Vinci sono formati da 60 biglietti con una serie che va da 000 a 059. Ebbene, pare che i biglietti che offrono una maggiore probabilità di vincita, circa l’80% in più, siano quelli che hanno il numero seriale compreso tra lo 001 e lo 031. In alcuni casi, anche la presenza di imperfezioni o difetti di stampa, può aiutarci ad identificare un tagliandino fortunato. Ad esempio, nel Miliardario le monete raffigurate sotto il titolo potrebbero presentare dei piccoli puntini neri. Gli altri biglietti, invece, possono presentare simboli tipo piccole croci in basso a destra vicino ai numeri di serie.

Insomma, è sempre meglio non comprare alla cieca i biglietti gratta e vinci ma cercare di individuare questi piccoli e semplici indizi. Chiaramente, non parliamo di un metodo scientifico, per cui, non sempre si può vincere. Tuttavia, potrebbe essere una buona tecnica per tentare di racimolare qualcosina. Il resto, si sà, è nelle mani della Dea Bendata.