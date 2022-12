Usi tanto WhatsApp? Ottieni più spazio di archiviazione con questo trucchetto

WhatsApp è una delle applicazioni più usate al mondo grazie all’invio semplice, rapido e gratuito di messaggi, file, video e foto, tuttavia per lavorare al meglio l’applicazione ha bisogno di grandi quantità di risorse dal telefono, consumando la batteria ed immagazzinando dati inutili.

Anche se gli smartphone vengono prodotti con uno spazio di archiviazione incredibilmente grande è importante che quest’ultima non venga riempita da dati che possono rallentarne le funzionalità. Con questo trucchetto si potranno facilmente recuperare grandi quantità di spazio sul proprio telefono, riuscendo così a scaricare molte più app o a salvare più foto.

Se non si effettua una pulizia del telefono da molto tempo, si può incorrere in qualche funzionamento durante l’utilizzo intenso di applicazioni e giochi, tanto che spesso si rischia addirittura di dover riavviare il telefono, affinché possa tornare ad una resa ottimale del software, condizione che purtroppo è destinata a durare molto poco.

WhatsApp, così come ogni altra applicazione, salva nella memoria del telefono ogni singola conversazione effettuata con le persone, comprendendo note vocali, foto, video, gif, messaggi e file condivisi. Questi salvataggi vengono fatti così da permettere di ritrovare un determinato messaggio di interesse, senza dover accedere al backup (purché sia stato fatto).

In pochi però sanno che gran parte della memoria del telefono può essere riacquisita grazie ad una semplice impostazione che può essere utilizzata proprio da tutti. Tramite questa funzione il telefono potrà eliminare gran parte dei dati superflui che sono rimasti immagazzinati da WhatsApp, migliorando l’esperienza dell’utente nell’uso del proprio smartphone.

Come liberare lo spazio occupato da WhatsApp

Per liberare lo spazio dalla memoria del proprio telefono sarà sufficiente aprire WhatsApp ed andare sulle impostazioni premendo sui tre pallini che si trovano in alto a destra dello schermo. Una volta qui bisognerà cercare la voce “Spazio e dati” e selezionare “Gestisci spazio”.

Qui si potranno selezionare tutti i file più pesanti presenti nelle chat così da eliminarli e liberare finalmente tanto spazio in memoria. La procedura di selezione potrebbe richiedere parecchio tempo, specialmente se non è mai stata fatta una pulizia e se quotidianamente si parla e si condividono molti file, foto e video con persone differenti.

Nel caso in cui questo non bastasse è altamente consigliabile effettuare un intero backup dei dati del telefono per poi resettarlo completamente riportandolo ai dati di fabbrica, andando a togliere anche i dati che non possono essere gestiti manualmente in maniera così semplice e veloce.