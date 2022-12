La sindrome del Sunday Blues arriva dagli States e sta contagiando proprio tutti

La domenica è considerata canonicamente come l’ultimo giorno della settimana, in cui ci si può rilassare prima di cominciare una nuova settimana lavorativa o all’insegna dello studio. In molte persone però si crea un malessere che rischia di rovinare la fine del weekend.

La maggior parte delle persone attualmente occupate nel mondo del lavoro devono seguire degli orari rigidi, che occupano 1/3 delle proprie giornate per 5 o addirittura 6 giorni a settimana. Il fine settimana risulta quindi essere l’unico momento utile per rilassarsi e passare qualche ora unicamente dedicata allo svago ma proprio qui si verifica il Sunday Blues.

Il Sunday Blues, conosciuta anche come depressione domenicale è quella sensazione di tristezza, angoscia, insoddisfazione e senso di vuoto che molto spesso viene percepita durante la domenica, più nello specifico durante le ore serali. Nonostante la condizione non sia considerata una vera e propria malattia, sempre più persone si ritrovano a provare queste sensazioni.

Gli esperti hanno notato come le persone che riferiscono di ritrovarsi in uno stato emotivo simile cominciano le proprie domeniche in maniera piuttosto tranquilla, svolgendo le proprie attività o riposandosi, tuttavia già da dopo il pranzo iniziano a percepire che qualcosa non va, sia a livello emotivo che fisico.

Il Sunday Blues può essere causato dal pensiero delle prossime scadenze, dall’inizio della settimana lavorativa e scolastica, e dal ritorno alla routine. In alcuni casi il malessere può essere così forte da provocare mal di stomaco, vertigini, attacchi di panico e mal di testa, oltre che un sentimento di staticità ed un desiderio di isolamento completo da tutto e tutti.

Cosa fare per superare la depressione domenicale

Fronteggiare da soli il Sunday Blues potrebbe non essere un’impresa facile, infatti il consiglio migliore fornito dagli esperti riguarda l’affidarsi ad uno psicologo specialista, indagando sui motivi delle sensazioni che possono nascere anche per cause più intime e spesso poco conosciute persino per il paziente.

Per migliorare la propria condizione inoltre si possono mettere in atto dei piccoli cambiamenti nella propria vita, ad esempio cambiando gli orari dei propri impegni e stravolgendo un po’ la settimana. Trovare un equilibrio durante tutti i giorni della settimana può essere un’arma vincente, magari provando ad inserire più attività divertenti durante i giorni lavorativi.

Tre la altre cose, molte persone sono costrette ad attendere la domenica per affrontare tutte le faccende legate alla cura della casa ed alla preparazione della settimana, ritrovandosi così alla sera senza aver davvero staccato la mente ed il corpo dal lavoro. Dedicare del tempo durante la sera dell’ultimo giorno del weekend al puro relax potrebbe essere una soluzione davvero molto utile.