Pensione per le casalinghe, come ottenerla con soli 5 anni di contributi

Occuparsi della casa è una scelta che molti credono sia deleteria per la propria pensione, tuttavia esiste un fondo dedicato proprio alle casalinghe ed ai casalinghi italiani, che hanno scelto di occuparsi della gestione della propria casa e dei componenti della famiglia.

L’iscrizione al fondo pensione non solo garantisce una pensione mensile di tutto rispetto, ma permette anche alle persone di riuscire ad ottenerla a 57 anni di età e con appena 5 anni di contributi. Questa possibilità, garantita per tutti, creerà un fondo attraverso i versamenti periodici, con i quali le persone potranno dormire sonni tranquilli in età pensionabile.

Il fondo pensione è una realtà istituita nel 1° Gennaio 1997 ed è destinato a uomini e donne dai 16 ai 65 anni, come previsto dalle norme sull’avviamento al lavoro. Questi tipo di fondo è caratterizzato da un’adesione libera, quindi le persone singole potranno decidere autonomamente di iscriversi ed iniziare al versamento dei contributi.

Per iscriversi al fondo tuttavia, oltre ad avere un’età compresa tra i 16 ed i 65 anni, bisognerà anche:

non lavorare né in forma dipendente né autonoma, tuttavia è possibile svolgere un lavoro ad orario ridotto, ovvero part-time, anche in forma continuativa

non essere titolare di una pensione diretta, a meno che non si tratti della pensione ai superstiti

Dato che dedicarsi alla gestione della casa mette le persone in situazioni di pericolo è obbligatorio iscriversi all’INAIL, così da avere un’assicurazione contro gli infortuni domestici, che rimangono tutt’ora la principale causa di cadute, ustioni, tagli, intossicazioni ed altri incidenti, che possono anche portare all’invalidità o, nel peggiore dei casi, alla morte.

Fondo per casalinghe e casalinghi: quando si va in pensione?

Per andare in pensione, gli iscritti e le iscritte al fondo hanno sostanzialmente due possibilità:

la pensione di inabilità si può richiedere al versamento di 5 anni di contributi e viene concessa solo quando vi sono condizioni di completa e permanente impossibilità a svolgere le attività lavorative

la pensione di vecchiaia spetta a partire dai 57 anni, purché siano stati versati almeno 5 anni di contributi. L’importo versato deve essere almeno pari all’Assegno sociale maggiorato del 20%

Il versamento per il fondo pensione può partire da una somma di 25,82 euro e può essere effettuato in ogni momento dell’anno. Per iscriversi al fondo pensione è necessario presentare domanda online sul portale dell’INPS, a cui si potrà accedere attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta all’interno del sito si dovrà cercare la sezione chiamata “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, che si può trovare in “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Fondo previdenza casalinghe”. Qui sarà sufficiente procedere all’iscrizione, che può essere effettuata anche tramite patronato o al numero 803 164.