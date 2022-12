Buoni Amazon gratuiti e offerte speciali: ecco tutti i trucchi migliori per ottenerli

Amazon: è possibile ottenere subito offerte speciali e buoni regalo riservati al proprio account.

Non tutti lo sanno, ma esiste una sezione dell’app dedicata, dalla quale si possono ottenere offerte speciali dedicate al proprio account.

Su Amazon, il colosso dell’e-commerce che tutti conosciamo, è possibile trovare qualsiasi tipo di offerta, ma in pochi sanno che, all’interno del proprio utente, esiste una sezione dedicata a delle speciali offerte riservate al proprio account.

Le promozioni si rinnovano con andamento ciclico, e di volta in volta le offerte sono sempre nuove.

La lista completa è presente alla pagina dedicata, e per accedervi basta seguire i seguenti passaggi.

Offerte speciali e buoni sconto Amazon dedicati: ecco dove navigare per trovarli

Per verificare le offerte Amazon disponibili per i proprio account bisogna navigare nell’app o sul sito Amazon connessi col proprio utente.

Una volta entrati nell’app o nel sito internet dell’e-commerce più famoso al mondo, bisognerà inserire nella barra di ricerca interna al sito la stringa “codici promozionali personalizzati”.

Dopo aver selezionato il tasto invio si vedrà come primo risultato della ricerca quello relativo ai propri codici promozionali.

In particolare, occorrerà cliccare sulla dicitura “I tuoi codici promozionali“.

Dopo aver selezionato questa opzione, si accede alla pagina contenente tutte le proprie offerte promozionali.

Una volta selezionata l’offerta che fa al caso vostro, Amazon renderà disponibile l’importo relativo al codice promozionale sull’account.

In alternativa si potrà ottenere l’invio di un’email nei tempi stabiliti dalla procedura.

Nella stessa pagina relativa alle offerte promozionali dedicate, si troveranno inoltre alcuni interessanti collegamenti per ottenere consigli e vantaggiosi risparmi.

A titolo di esempio si potrà visitare Amazon outlet, oppure aderire al programma “Iscriviti e risparmia”.

Ottenere buoni Amazon tramite app

In un periodo come questo, in cui tutto costa di più, può essere anche interessante scoprire l’opportunità che danno alcune app per ottenere dei buoni Amazon compilando alcuni sondaggi.

Una di queste, tra le più famose, è Yougov.

Questa piattaforma permette di ricevere alcuni crediti che verranno accreditati dopo aver risposto ad alcuni sondaggi di opinione. Ogni sondaggio vale un quantitativo di punti variabile, e il raggiungimento dei 3000 punti consente di ottenere un buono da 25 euro.

Un altro metodo per guadagnare dei buoni Amazon effettuando sondaggi consiste nell’uso della piattaforma Nielsen.

Nielsen mobile panel permette di ottenere punti che potranno essere scambiati con dei voucher Amazon. Con 800 punti, si potrà avere un voucher Amazon di 5 euro.

Un’altra interessante piattaforma è ySense. Attiva sin dal 2007, ySense permette di ottenere dei soldi rispondendo ad alcuni sondaggi e guadagnando punti.

La soglia di pagamento minima è di 10 dollari, e una volta ottenuto tale importo si potrà avere un voucher Amazon entro 5 giorni lavorativi.