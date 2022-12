Risvegli notturni tra le 3:00 e le 5:00? Scopri subito perché

Ti è mai capitato di avere risvegli in piena notte senza sapere perché? Se ti svegli dalle 3:00 alle 5:00 è il tuo corpo che ti sta mandando un messaggio importante. Scopri i motivi dell’insonnia selettiva. L’organismo ci parla con segnali ben precisi anche se sono spesso difficili da comprendere. Tra questi ricordiamo i particolari attacchi di insonnia che giungono in un orario ben preciso.

Il sonno deve avere una durata di 7 – 8 ore per ogni notte in modo da rigenerarsi e svegliarsi il giorno dopo con nuova energia. Chi soffre di insonnia ha problemi di qualità e quantità di sonno con problemi a prendere sonno e interruzioni continue che impediscono di riposare bene.

Disturbi del sonno e risvegli notturni secondo la scienza

Uno studio sui disturbi del sonno effettuato dalla medicina cinese che ha esaminato i disturbi i possibili motivi collegati all’insonnia. Le teorie che stabiliscono un diverso significato a seconda dell’orario in cui le persone si svegliano durante la notte, sono sorte con diverse spiegazioni. Il principale motivo di mancanza di sonno è lo stress. Nello stesso modo agiscono ansia, preoccupazioni quotidiane e angosce di vario genere che fanno parte della vita di ognuno di noi. Se tali situazioni si ripetono nel tempo la condizione peggiora provocando spesso risvegli notturni.

La qualità e quantità del sonno sono disturbate anche da paura, nervosismo, tensione, pessimismo e sensazioni negative in particolari momenti della vita. Tutto questo fa comprendere come la soluzione si può trovare solo nel relax, quindi bisogna liberarsi dai brutti pensieri e dalle tensioni praticando yoga, meditazione o magari una blanda attività sportiva. Lo studio cinese si concentra soprattutto sulle interruzioni di sonno tra le ore 3 e le ore 5 del mattino. Le indicazioni della ricerca sono legate al fatto che i risvegli in questi orari siano da attribuire forze maggiori che vogliono incoraggiare a non arrendersi.

Un messaggio che invita a non mollare e pensare positivo cercando di spronare verso una vita migliore. Ma la stessa medicina cinese evidenzia come i risvegli che avvengono dalle 3 alle 5 potrebbero indicare la presenza di problematiche legate alla salute. In particolare, lo studio, si riferisce a malattie respiratorie e altre patologie. Se succede spesso è consigliabile richiedere una visita da una specialista che può fare i controlli necessari a scongiurare la possibilità della presenza di malattie. Prima di pensare al peggio, però, si può provare a fare esercizi di meditazione e di respirazione ascoltando musica per rilassarsi e poi coricarsi.

Tra le motivazioni che portano a svegliarsi la notte e non riuscire ad avere un sonno continuo, potrebbero esserci i reflussi gastroesofagei oppure spasmi o apnee notturne. Ma anche la presenza di sostanze allergeniche nell’aria, battiti cardiaci irregolari o crisi asmatiche oltre che attacchi di panico.