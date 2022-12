Canone di locazione: se vivi qui non paghi l’affitto, chi sono i fortunati beneficiari

In Lombardia parte il bonus affitto ed alcuni cittadini avranno la possibilità di non pagare il canone di locazione. Ecco chi sono i fortunati beneficiari.

Con l’intento di sostenere economicamente i cittadini maggiormente in difficoltà, in Lombardia parte l’iniziativa bonus affitto. In altre parole, alcuni soggetti potranno usufruire della possibilità di non pagare il canone di locazione della propria abitazione per un certo periodo di tempo, a patto che, rispondano a determinati requisiti.

Nello specifico, il beneficio riguarderà gli inquilini assegnatari di alloggi sociali ALER (Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale) in Lombardia. I soggetti che rispondo ai requisiti richiesti avranno la possibilità di non pagare quanto dovuto per il loro alloggio.

La misura è stata istituita dalla Delibera numero XI – 6929 del 12 settembre 2022 e prevede lo stanziamento di oltre 4,5 milioni di euro in tutto, da spalmare sul triennio 2022 – 2024.

Se vivi in Lombardia non paghi il fitto, chi sono i fortunati beneficiari

La crisi economica che ha colpito il nostro paese, ha spinto numero enti ed amministrazioni locali ad introdurre aiuti a favore dei soggetti economicamente più fragili. Dopo i buoni spesa messi a disposizione dal comune di Napoli, in favore delle famiglie residenti in zona in situazioni di disagio economico, parte una nuova interessante iniziativa questa volta dalla Lombardia. Stiamo parlando del bonus affitti per gli inquilini assegnatari di alloggi sociali ALER. Come abbiamo anticipato, il bonus riguarderà solo gli inquilini che rispondono a determinati requisiti.

Infatti, avranno diritto al riconoscimento del bonus affitto promosso in Lombardia, gli inquilini assegnatari di alloggi sociali ALER, a patto che, abbiano un’età pari o superiore a 70 anni, siano assegnatari di un servizio abitativo pubblico da almeno 10 anni, siano in regola con il pagamento delle spese di locazione e delle spese per i servizi dovute all’Agenzia. Il beneficio sarà erogato sotto forma di abbuono da parte dell’ALER di appartenenza. In altre parole, per un certo periodo, gli aventi diritto non pagheranno quanto dovuto per l’alloggio. Per ottenere il bonus, è necessario presentare una apposita domanda direttamente all’Azienda per l’edilizia pubblica di appartenenza. Una volta controllato la sussistenza dei requisiti necessari, sarà la stessa ALER a dare comunicazione dell’esito della domanda.

Per attuare la misura sono stati stanziati quasi 4,5 milioni di euro, di cui 2 milioni per il 2022 ed i restanti 2,5 milioni per il biennio 2023 – 2024. Ad ogni modo, a chi desidera avere maggiori informazioni al riguardo, ricordiamo che è possibile rivolgersi direttamente agli Uffici dell’ALER di competenza territoriale.