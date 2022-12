Vogliono tutti scaldarsi così, boom di vendite: perché?

Le pompe di calore hanno avuto un boom di vendite grazie, probabilmente, agli aumenti che sono stati applicati al costo del gas. Conviene fare una scelta come questa lasciando la fornitura di gas?

La situazione è stata esaminata dall’associazione ENEA, i quali hanno spiegato quanto è il risparmio annuale per le famiglie che scelgono questa forma di riscaldamento a corrente elettrica.

Gas metano o pompe di calore: le nuove scelte di riscaldamento

L’aumento continuo dei prezzi delle forniture gas, hanno portato a scegliere di più altre tipologie di riscaldamento per la casa. Si tratta di una scelta importante in quanto la bolletta del gas ha sempre influito in maniera importante sull’economia domestica.

Anche le stufe a pellet che hanno conquistato tutti fino a poco tempo fa hanno avuto un calo di vendite significativo per l’aumento del prezzo del pellet che è triplicato rispetto a prima. Il costo, infatti, è salito da 5 euro al kg fino a 15 euro al chilogrammo di pellet.

Una situazione che porta inevitabilmente a cambiare direzione alle famiglie che cercano di monitorare le spese di casa. Per tale ragione c’è stato un vero e proprio boom di acquisti delle pompe di calore.

Il risparmio con pompa di calore e fotovoltaico: ecco i dati

L’EHPA, European Heat Pump Association, ha pubblicato un rapporto che chiarisce perfettamente l’attuale situazione di mercato nel settore del riscaldamento. Quello che viene evidenziato è che gli acquisti di pompe di calore hanno avuto un’escalation del 34% con una vendita totale di 383 mila prodotti.

ENEA ha fatto la sua ricerca, invece, basandosi sul risparmio ottenuto con l’utilizzo del sistema a elettricità per mantenere calda gli ambienti casalinghi. Secondo i dati raccolti, abbandonare il gas ha portato un risparmio annuale sul riscaldamento di ben 402,56 euro. Un importo considerevole soprattutto se si pensa all’economia familiare.

Se invece si osserva il risparmio ottenuto con l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile come il fotovoltaico e altre tipologie, si parla di cifre molto più alte. Nei prossimi anni si registrerà sicuramente un aumento di richieste per gli impianti di energia verde.