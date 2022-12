Multe false: la nuova truffa a danno degli automobilisti, è incredibile

Multe false in una grande città italiana: ecco l’ultimo ritrovato dei malfattori per estorcere soldi agli automobilisti.

La multa falsa presenta ogni piccolo dettaglio, come se la sanzione fosse vera. Nel testo del foglio, lasciato sotto al tergicristalli del parabrezza, c’è la disposizione del codice della strada che sarebbe stato violato, l’importo da pagare e, infine, l’IBAN sul quale effettuare il versamento.

Il raggiro avviene a Napoli, e viene portato avanti in maniera molto ingegnosa. Vediamo come operano i truffatori napoletani, e soprattutto in quale località napoletana i truffatori sono più attivi.

Le multe false di Napoli: come avvengono le truffe

La truffa avviene col semplice rilascio della multa sul parabrezza. I verbali che vengono falsificati dai truffatori, prendono in considerazione l’art. 158 del codice della strada, e riguardano tutti la multa per divieto di sosta.

Oltre all’infrazione contestata, sulla falsa multa si troveranno anche le coordinate bancarie sulle quali versare l’importo della multa.

Il codice IBAN è seguito dall’intimazione di versare l’importo della sanzione entro 5 giorni. Se viene pagato in questo lasso di tempo, il valore della sanzione è determinato in 29,90 euro. Dopo i 5 giorni, l’importo della multa aumenterà a ben 41 euro.

La scoperta della truffa

I cittadini del comune di Napoli, dopo aver contestato la presunta multa agli enti competenti, hanno scoperto della falsità dei verbali sui propri parabrezza.

I malfattori hanno escogitato un metodo molto furbo per determinare l’importo della sanzione. Bruno Capuano, direttore dell’Unità Operativa Affari Generali e controlli interni della polizia locale, ha spiegato che, se i malfattori avessero richiesto una cifra più alta, le vittime non avrebbero pagato nessun importo, e si sarebbero rivolte subito al giudice di pace per contestare la sanzione.

Prosegue Capuano che, a suo parere, i truffatori volevano indurre gli automobilisti a pagare per via del prezzo irrisorio della multa, senza addurre ulteriori lamentele agli organi competenti.

Le zone in cui avviene la truffa

Attualmente, le multe false vengono rilasciate a Napoli in piazza Dante, via Manzoni, Ponti Rossi e via Borgia. La truffa avviene anche in tutte le strade limitrofe alle zone indicate, e la polizia municipale segnala che l’IBAN usato dai malviventi è:

IT03W0760103400001033919109, intestato al Comune di Napoli.

Le indagini hanno permesso di intercettare l’istituto bancario al quale i soldi vengono inviati, e preso atto dell’illegittimità dei pagamenti, si sta procedendo per sequestrare il conto e risalire ai veri proprietari.

Inoltre, durante queste ore, le strade della città sono pattugliate da diversi agenti in borghese che provano a individuare i truffatori.