Caro bollette: quando i costi per acqua, luce e gas daranno tregua agli italiani

Di questi tempi pagare le bollette per i consumi di acqua, luce e gas è diventato un vero e proprio salasso. Per cui, in molti si chiedono quando sarà possibile pagare i consumi, senza dover necessariamente svuotare il proprio conto. Ecco le prime ipotesi.

Il caro bollette non dà tregua alle famiglie e alle imprese italiane, che nonostante i numerosi interventi economici da parte dello Stato, fanno sempre più fatica a “sbarcare il lunario”. I costi per i consumi di acqua, luce e gas sono sempre più alti e per molti cittadini diventa un’operazione difficile da sostenere.

Del resto, secondo una recente stima, le bollette di luce e gas sono addirittura triplicate. Oggi, la spesa per una famiglia media è passata da 616 euro a quasi due mila euro, per l’energia elettrica. Mentre, per il gas si spende mediamente 4 mila euro anziché 1.500 euro dello scorso anno.

Tuttavia, stando alle ultime notizie, qualcosa in meglio sta cambiando. Pare che presto ci potrebbe essere un aggiustamento in positivo delle tariffe di luce e gas. Difficilmente, si parlerà delle cifre pre esplosione degli aumenti, ma potrebbe comunque bastare per farci tirare un sospiro di sollievo.

Caro bollette: quando i costi per acqua, luce e gas scenderanno

Sono milioni gli italiani che loro malgrado, si trovano in un momento di difficoltà economica e non ce la fanno a pagare le bollette troppo alte di luce e gas. Il caro bollette ha messo alle strette famiglie ed imprese, che spesso si ritrovano a non riuscire a pagare le bollette della luce o del riscaldamento. Tuttavia, secondo le previsioni che derivano dalla flessione dei prezzi sul mercato di Amsterdam, già a partire dai primi mese del nuovo anno le cose potrebbero andare meglio.

Per quanto riguarda le tariffe dell’elettricità, è previsto uno stop agli aumenti a partire dal mese di gennaio e, contestualmente, le bollette subiranno un ritocco al ribasso pari al 20%. Buone notizie in arrivo anche sul fronte costi del gas. Infatti, proprio come spiegato dal presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, il prezzo del gas è sceso al di sotto dei 100 euro, per cui, le bollette per il riscaldamento smetteranno di aumentare. In più, si prevede addirittura una riduzione dei costi proprio a partire dai primissimi mesi del nuovo anno.

Insomma, non resta che stringere i denti ancora per qualche mese e seguire scrupolosamente i suggerimenti per evitare consumi eccessivi che pesano in bolletta.