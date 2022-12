Calcolo ISEE: in arrivo un vantaggioso cambiamento per migliaia di famiglie

Tra le intenzioni del nuovo Governo c’è la modifica del sistema di calcolo dell’ISEE, al fine di avvantaggiare più famiglie nella richiesta di bonus e prestazioni sociali agevolate.

Come molti sanno, il modello ISEE è un documento di fondamentale importanza, poiché, costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus e prestazioni sociali agevolate. È importante, ad esempio, per il riconoscimento dell’assegno unico universale, l’assegno di maternità, la riduzione della tariffa per la mensa scolastica e asilo nido, per la riduzione delle tasse universitarie, per i libri scolastici e per il bonus bebè. In più, è necessario per il riconoscimento del bonus per luce, gas e acqua, per le prestazioni socio sanitarie e per il riconoscimento del reddito di inclusione (REI), il reddito o la pensione di cittadinanza, per la carta acquisti per minori di tre anni e per i cittadini maggiori di 65 anni, e le diverse agevolazioni previste dai Comuni e dalle Regioni.

La certificazione ISEE ha validità annuale, cioè, vengono rilasciate a partire dal primo di gennaio di ogni anno e scadono il 31 dicembre. Per cui, per non rischiare che i bonus e le prestazioni sociali agevolate vengano sospese, è necessario tenere a mente di rinnovare il calcolo dell’ISEE. È possibile rinnovare il modello ISEE in diversi modi. In tutta autonomia, direttamente online sul sito ufficiale del INPS, da un commercialista abilitato, oppure, presso un centro di assistenza fiscale (CAF).

Qualunque, sia la scelta è necessario presentare una documentazione specifica. Innanzitutto, occorre compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare. Inoltre, va presentato il documento di identità del titolare della domanda ed i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare. La dichiarazione dei redditi dell’anno precedente ed i documenti attestanti il patrimonio mobiliare e immobiliare.

ISEE: come viene calcolato e cosa cambierà

Attualmente, l’Isee viene ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza in base al numero di componenti del nucleo familiare. Tuttavia, pare che nelle intenzioni del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni ci sia proprio una modifica del sistema di calcolo dell’indicatore reddituale. L’intento è quello di avvantaggiare maggiormente alcune famiglie, affinché, possano accedere ai diversi bonus e agevolazioni previste nella misura più adeguata possibile.

L’obiettivo principale è quello di alleggerire il calcolo dell’ISEE dal valore dell’immobile di proprietà, la cui titolarità conduce diverse famiglie fuori dal riconoscimento di bonus e agevolazioni. Ad oggi, infatti, il peso degli immobili è pari al 20% sul valore finale. Di qui, l’esigenza di apportare dei cambiamenti al calcolo ISEE, abbassando il peso degli immobili di proprietà delle famiglie. In questo modo si eviterà che l’esercizio di un diritto reale su più unità immobiliari, magari sfitte, comprometta l’idoneità di accesso ai benefit fiscali.

Insomma, la modifica del sistema di calcolo dell’ISEE pare più reale e vicina che mai. Ora bisogna solo attendere l’ufficialità da parte della squadra di Governo.