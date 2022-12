Come dimagrire dopo le feste? Con l’alimento che placa i morsi della fame, è sorprendente!

Un problema che affligge milioni di italiani sono i chili presi a causa delle abbuffate natalizie. Tuttavia, un modo per buttare giù peso velocemente c’è! Ecco l’alimento che placa i morsi della fame.

Resistere alla tentazione dei piatti della tradizione natalizia, dei dolci e dei brindisi è un’impresa piuttosto ardua. Per cui, spesso, queste feste ci regalano dei chili in più difficili da smaltire. E quando la bilancia ci ricorda che abbiamo mangiato troppo, inevitabilmente, ci piombano addosso i primi sensi di colpa e la necessità di ritrovare velocemente la forma fisica.

Fortunatamente, c’è un modo piuttosto efficace per ritrovare, rapidamente e senza troppe rinunce, il proprio peso forma dopo gli stravizi natalizi.

In altre parole, non c’è bisogno di intraprendere diete drastiche e punitive, ma basta seguire alcuni piccoli accorgimenti e provare questo sorprendente alimento in grado di placare il senso di fame.

Dimagrire dopo le feste con questo sorprendente alimento

Capita a molti di prendere qualche chilo dopo gli stravizi culinari del Natale. Fortunatamente, per rimettersi in forma e ritrovare il peso ideale, non sempre è necessario fare grandi rinunce o sacrifici. Infatti, spesso, basta semplicemente adottare nuovamente un regime alimentare equilibrato abbinato ad una leggera attività fisica. Gli esperti, normalmente, consigliano di bere molta acqua per depurarsi e consumare preferibilmente molta frutta e verdura.

Un altro valido alleato per ritrovare il peso forma dopo le festività natalizie, è questo formidabile alimento, ricco di fibre e dall’incredibile potere saziante. Stiamo parlando del Kodo. Si tratta di una qualità di miglio (molto simile al riso) ancora poco conosciuto nel nostro Paese, ma che promette miracoli per chi vuole perdere peso. È un alimento facilmente digeribile e ricco di fibre, motivo per cui, dona velocemente una sensazione di sazietà. In questo modo, aiuta a prevenire l’eccesso di cibo e contribuisce ad una sana gestione del peso corporeo. Tra le altre cose, questo alimento proveniente dall’India, è un’eccellente fonte di proteine, vitamine del gruppo B, minerali come rame, manganese e fosforo. Inoltre, contiene calcio, magnesio e sodio ed è privo di glutine, quindi ideale anche per chi soffre di celiachia o chi è intollerante alla proteina del grano.

In più, le ricette a base di kodo sono davvero tantissime e spaziano dai primi, ai secondi, ai dolci. Insomma, vale la pena provarlo! È possibile acquistare il kodo in tanti supermercati, nei negozietti di cibi esotici, oppure, comodamente da casa sugli shop online specializzati.