Riscaldare casa a basso costo: arriva la stufa intelligente, conviene provarla!

Si chiama stufa smart, ovvero, stufa intelligente e sta facendo letteralmente impazzire i consumatori per la sua incredibile efficienza ma, soprattutto, per il risparmio che offre. Scopri quanto è conveniente provarla!

Con l’abbassamento delle temperature, un po’ tutti ci stiamo ingegnando per riscaldare le nostre abitazioni senza dover necessariamente spendere un capitale. Il caro energia non sembra voler mollare la presa, per cui, molti italiani sono alla continua ricerca di nuove idee e soluzioni per riscaldare le proprie case a basso costo.

Ebbene, di recente sta riscuotendo un grande successo, un dispositivo che promette eccellenti prestazioni con un occhio di riguardo al risparmio in bolletta. Si tratta della stufa smart, anche conosciuta come stufa intelligente.

Questo apparecchio dal design molto accattivante, promette di riscaldare una stanza in pochissimo tempo ed a giudicare dal successo che sta ottenendo, pare proprio che non stia deludendo le aspettative dei consumatori.

Stufa intelligente, la soluzione per una casa calda low cost

Come abbiamo anticipato, la stufa smart ha un design davvero molto accattivante. Infatti, sembra un bel quadro da appendere alle pareti, ma grazie al funzionamento ad infrarossi è in grado di riscaldare una stanza in pochissimi minuti e con un consumo energetico bassissimo.

Farla funzionare è un gioco da ragazzi ed possibile farlo in totale autonomia. Infatti, basta fare qualche foro alla parete ed appenderla. Dopo di che, sarà sufficiente collegarla alla presa di corrente. A quel punto, grazie agli infrarossi inizierà a rilasciare calore, donando il giusto tepore in tutta la stanza. Tra i tanti vantaggi che offre, la stufa smart, può essere collegata in Wi – Fi a Internet. Per cui, è possibile controllarla comodamente tramite SmartPhone, attraverso un’apposita app. In questo modo, può essere accesa o spenta in qualsiasi momento, anche quando si è fuori casa! Ma la cosa ancora più sbalorditiva è che questo dispositivo garantisce un incredibile risparmio in bolletta. La stufa intelligente, infatti, non solo è super calda ma ha un massimo assorbimento di appena 350 W. Praticamente nulla, se paragonato alle tradizionali stufe che non scendono mai sotto i 1.500 – 2000 Watt.

Insomma, davvero un prodotto geniale! Arreda, riscalda la tua casa a basso costo, può essere gestito comodamente da remoto ed è anche piuttosto economico. Attualmente, infatti, è disponibile sui migliori shop online e nei negozi di elettronica ad un prezzo davvero piccolo piccolo. Infatti, con un budget compreso tra i 120 ed i 300 euro, la stufa intelligente arriva direttamente a casa tua!