Vuoi liberarti dai vecchi vestiti? Ecco qualche idea per fare spazio negli armadi e guadagnarci un bel gruzzoletto

Se nel tuo armadio hai capi che non indossi più e hai deciso di metter via un po’ di cose, potrebbe esserti utile qualche idea per liberarti dai vecchi abiti, guadagnandoci anche un bel gruzzoletto in euro!

Nel tuo armadio regna il caos ed hai deciso di metter via un po’ di vecchi abiti? Niente panico! Devi sapere che spesso, gli abiti che per noi non vanno più bene, possono essere perfetti per altre persone ed avere una seconda vita.

Del resto, prima o poi, arriva per tutti il momento di un po’ di sano decluttering, cioè, l’eliminazione di tutto ciò che non indispensabile. Ebbene, con questa breve guida, ti aiuteremo in modo efficace a fare spazio nel tuo armadio e, perché no, a guadagnare qualche soldino vendendo tutti i capi che non metti più.

Ecco come fare spazio nel tuo armadio e guadagnarci un bel gruzzoletto

In tutta onestà, quante cose hai nel tuo armadio che non hai mai indossato e che sarebbe l’ora di dar via? Ebbene, se è così, è arrivato il momento di liberarsene e, perché no, guadagnarci anche un po’ di soldini. Allora, raccogli tutta la tua buona volontà, svuota il tuo armadio, seleziona i capi che sai di non indossare più e mettili in vendita. Come? Ecco qualche suggerimento.

Un buon canale per mettere in vendita i tuoi abiti di seconda mano sono, senza dubbio, i negozi vintage. Di recente gli store second hand stanno riscuotendo davvero un enorme successo, per cui, le probabilità di avere successo nella tua vendita sono piuttosto alte. Nel caso in cui, invece, non volessi che sia una terza persona ad occuparsi della vendita dei tuoi vestiti usati, potresti optare per la vendita online. Il web offre tantissimi siti dove è possibile acquistare e vendere abiti ed accessori di seconda mano. In questo caso, basterà solo scattare delle belle foto ai capi che vuoi mettere in vendita, senza dimenticare di scrivere una breve descrizione e di dare un prezzo adeguato ad ogni capo. Dopo di che, non ti resterà che caricare tutto sul sito o l’app che hai scelto ed aspettare che qualcuno ti contatti.

Infine, se il tuo scopo dovesse essere solo liberarti dei tuoi vecchi abiti senza scopo di lucro, potresti portare le tue cose alle parrocchie o ai centri di beneficenza della tua città. In questo caso, i tuoi vecchi abiti saranno devoluti in beneficenza e potresti dare una mano a chi ne ha più bisogno!