Quanto vale la 5 Lire Delfino? Scoprilo, è sorprendente!

Col tempo, alcune monete della vecchia Lira hanno assunto un valore davvero pazzesco. Ne è un esempio la moneta da 5 Lire Delfino di cui ti parleremo oggi.

Collezionare monete rare e di valore è una passione che accomuna milioni di persone in tutto il mondo. Talvolta, nasce sin da bambini, in altri casi si sviluppa con il passare degli anni. Ad ogni modo, una bella collezione di monete rare, oltre che avere un incredibile fascino ed un enorme valore storico e culturale, rappresenta anche un ottimo investimento in termini economici.

Eggià! Perché molte monete antiche, con il passare del tempo e per motivi diversi, hanno raggiunto valutazioni numismatiche da far letteralmente girare la testa. È il caso, ad esempio, della moneta da 5 Lire Delfino che, negli anni, ha visto il suo valore nominale moltiplicarsi in maniera esponenziale.

Allora, non ci resta che andare al sodo e scoprire nel dettaglio questo esemplare e scoprirne il valore attuale.

5 Lire Delfino: descrizione e valore

La 5 Lire Delfino è stata coniata a partire dal 1951 e fino al 2001. Si tratta, senza dubbio, di una delle monete del vecchio conio più conosciute e coniate di sempre, per cui, non tutti gli esemplari raggiungono quotazioni numismatiche interessanti. Del resto, gli appassionati di numismatica sanno bene che il valore delle monete è fortemente influenzato da due importanti fattori, ovvero, la rarità e lo stato di conservazione.

Un esemplare difficilmente reperibile, magari perché realizzato in numero limitato di pezzi o perché ritirato precocemente dalla circolazione a causa di qualche errore di conio, sarà certamente molto desiderato e ricercato, di conseguenza il suo valore potrebbe schizzare alle stelle. Tuttavia, gli esperti di numismatica prestano molta attenzione anche alle condizioni della moneta. Un esemplare, seppur raro, che presenta graffi evidenti e segni di usura, difficilmente riceverà offerte importanti. Al contrario, una moneta rara in condizioni Fior di Conio, quindi perfetta, sarà considerata un piccolo tesoro dagli esperti di numismatica.

Tornando alle 5 Lire Delfino, è un esemplare realizzato in italma, ha un diametro di quasi 2 cm e pesa solo un grammo. Al dritto è raffigurato un timone contornato dalla scritta “REPVBBLICA ITALIANA”, mentre in basso, è riportata la firma dell’autore Romagnoli. Al rovescio della moneta è raffigurato un delfino rivolto verso destra, con la coda leggermente piegata verso l’alto, il valore nominale della moneta e la lettera R, ad indicare la Zecca di Roma. Come abbiamo anticipato, non tutte le monete 5 Lire Delfino raggiungono quotazioni interessanti, soprattutto, perché non sono particolarmente rare. Discorso diverso è la 5 Lire Delfino 1956. Infatti, in quest’annata furono realizzati solo 400 mila esemplari, ragion per cui, la 5 Lire Delfino del 1956 è molto difficile da trovare. Proprio questa sua rarità, le conferisce un valore che supera i 3 mila euro, nel caso di un esemplare in condizioni Fior di Conio. Il valore scende intorno ai mille euro, nel caso di una moneta in buone condizioni. Insomma, un gruzzoletto in euro niente male per una monetina da sole 5 Lire!