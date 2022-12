Vuoi cambiare operatore telefonico? Il migliore lo consigliano gli esperti

Il cellulare è ormai al centro delle vite di quasi ogni persona, per questo è essenziale scegliere il miglior operatore telefonico presente sul mercato nazionale, così da avere la sicurezza di essere sempre reperibili, soprattutto se si usa il proprio smartphone per lavoro.

Nessuno vuole rischiare di rimanere scoperto dalla rete, nemmeno se si ritrova in zone di Italia poco servite, per questo esistono delle caratteristiche molto importanti di ogni gestore che vanno valutati attentamente, fortunatamente però a farlo ci ha pensato OpenSignal, che ha studiato per 90 giorni i 4 operatori che si possono trovare attualmente in Italia.

OpenSignal è un’azienda che ha sviluppato l’applicazione grazie alla quale è possibile controllare la copertura del segnale del proprio telefono in ogni zona della penisola ed ogni anno fornisce un report dettagliato delle compagnie telefoniche, analizzando per diversi mesi tutti i servizi offerti, la qualità dell’assistenza e soprattutto il gradimento dei propri clienti.

A differenza degli anni precedenti uno dei punti su cui gli operatori si sfidano di più è l’alta velocità del 5G e c’è poco da stupirsi dato che al giorno d’oggi è impensabile, secondo gli utenti, non poter navigare, scaricare o caricare file, sia per i professionisti, che lavorano con internet ovunque si trovino, sia per i videogiocatori o per chi è appassionato di condivisione.

L’azienda ha pubblicato il report per trovare il miglior operatore telefonico mobile analizzando per 90 giorni WindTre, Vodafone, Tim e Iliad, basando il risultato sui seguenti parametri:

velocità di download

velocità di upload

copertura sul territorio

voice app experience

Qual è il migliore operatore telefonico del 2022?

In quanto a download l’operatore telefonico in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti è Tim (284,4 Mbps), seguita da Vodafone(173,1 Mbps), Iliad (77,4 Mbps)ed infine WindTre (76,5 Mbps). Anche per quanto riguarda l’upload la classifica è simile, con Tim al primo posto (25,1 Mbps), Vodafone (18,1 Mbps), WindTre (15 Mbps), Iliad (9,9Mbps).

Le posizioni cambiano quando si parla di altri servizi, ad esempio se si considera la percentuale di copertura fornita sul territorio italiano WindTre è l’assoluto vincitore, fornendo il proprio 5G ai clienti per il 22,9% del tempo, triplicando la disponibilità di Vodafone che si trova seconda nella classifica.

L’ultimo campo studiato riguarda la voice app experience, ovvero quanto gli utenti siano contenti del proprio 5G quando usano le applicazioni vocali. In questa classifica Iliad e Vodafone combattono per il primo posto con 80 punti e 79,3 punti. Con tutti questi dati a disposizione sarà decisamente più semplice trovare il proprio prossimo operatore di telefonia mobile.