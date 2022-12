Bonus internet veloce confermato: un altro anno (quasi) gratis!

Bonus internet veloce 300 euro: la commissione europea approva la proroga del voucher per le imprese.

Per tutto il 2023 sarà possibile usufruire del bonus internet veloce di 300 euro.

Vediamo dunque a chi spetta il beneficio e come funziona il bonus internet veloce di 300 euro, prorogato per tutto il 2023.

Bonus internet veloce 300 euro: il piano voucher per liberi professionisti e imprese

Secondo il ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, si tratta di un ottimo risultato, che permette di avere i 430 milioni di euro già stanziati per rendere le imprese sempre più connesse.

Il 6 dicembre 2022, la commissione europea ha dato il via libera al piano voucher, e la propria funzione sarà volta a finanziare gli aiuti per l’allaccio alla rete internet di piccole e medie imprese, ma anche dei professionisti.

Come ottenere il bonus internet 300 euro

Per ottenere il bonus internet 300 euro, chiamato anche voucher connettività, ogni impresa, così come ogni libero professionista, potrà richiedere ai singoli operatori che forniscono il servizio internet di avere il bonus.

Sarà quindi l’azienda che fornisce l’infrastruttura di rete a concederlo al beneficiario, e la domanda potrà essere inoltrata fino al 31 dicembre del 2023.

Il contributo sarà erogato come sconto sulla vendita del modem e delle bollette internet con una banda ultra larga, e i voucher sono di importi diversi.

In particolare, si può ottenere un voucher da un importo minimo di 300 euro fino a un importo massimo di 2500. L’importo sarà differente a seconda delle prestazioni della rete e altre caratteristiche del servizio, intesi come velocità della connessione e durata del contratto.

In particolare, la connessione minima dovrà essere superiore a 30 Mbit/s, e la durata del contratto dai 18 a 24 mesi massimo.

Bonus 300 euro: a chi si rivolge

Il bonus potrà essere accordato alle imprese di micro, medie o piccole dimensioni. Il voucher sarà anche erogato ai liberi professionisti titolari di partita IVA, siano essi dei professionisti in proprio o associati.

Inoltre, potranno usufruire del bonus internet veloce 300 euro anche chi svolge una professione non organizzata ex lege 14 gennaio 2013, n.4, o una professione intellettuale ex art. 2229 c.c.

Le risorse stanziate sono diminuite a 480 milioni, mentre ab origine erano ben 589 milioni.

In ogni caso, chiunque ne abbia diritto può richiedere il bonus internet 300 euro fino all’esaurimento dei fondi disponibili, di conseguenza occorre affrettarsi. È un’occasione da non lasciarsi scappare.