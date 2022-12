Vivere di rendita vendendo un vecchio francobollo? È possibile! Questo vale un tesoro

C’è un vecchio francobollo che può arrivare a valere una vera e propria fortuna. Ecco l’esemplare filatelico che potrebbe farti vivere di rendita.

Proprio come le monete, anche i francobolli vantano un gran numero di estimatori e collezionisti, pronti a fare vere e proprie follie pur di accaparrarsi un esemplare raro da aggiungere alla propria raccolta. Del resto, i francobolli sono oggetti da collezione davvero molto interessanti, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico.

Il nostro Paese vanta numerosi francobolli rari e di valore, alcuni dei quali possono raggiungere cifre sbalorditive, proprio come l’esemplare di cui parleremo in questo articolo.

Chiaramente, proprio come per tutti gli oggetti da collezione, anche il valore dei francobolli è influenzato da alcuni importanti dettagli. Innanzitutto, ad incidere in negativo o in positivo sul valore di un vecchio francobollo da collezione, c’è la rarità. Alcuni esemplari, possono essere particolarmente rari per via della tiratura limitata, cioè dal numero ridotto di copie che sono state prodotte. Altri invece, possono acquistare valore a causa della presenza di errori di stampa, come ad esempio, errori di scrittura e di ortografia oppure errori storici o grafici.

Altro aspetto fondamentale, nella valutazione filatelica è lo stato di conservazione. Un francobollo danneggiato, anche se particolarmente raro, non raggiungerà quotazioni interessanti. Viceversa, un esemplare integro, che non presenta imperfezioni, può rappresentare un vero tesoretto.

Il vecchio francobollo che vale un tesoretto

Collezionare francobolli rari è, senza dubbio, una passione avvincente ed al giorno d’oggi, rappresenta anche un eccellente investimento economico. Del resto, il settore filatelico del nostro paese vanta numerosi esemplari che possono valere centinaia di migliaia di euro. Proprio come il francobollo degli Stati Parmensi.

Si tratta di un esemplare formato da un rettangolo verticale con i 4 lati ricurvi verso l’interno. Al centro del francobollo è riportata la scritta “STATI PARMENSI” ed il valore nominale “80 cent”. Il francobollo degli Stati Parmensi è stato emesso nel 1859, in poco più di duemila copie. Per questo è attualmente tra gli esemplari più ricercati e desiderati sul mercato filatelico. Si tratta di un esemplare rarissimo e quasi impossibile da trovare in perfette condizioni.

Alla luce di questo, il valore attuale di un francobollo degli Stati Parmensi, raggiunge cifre letteralmente da capogiro. Parliamo di oltre 300 mila euro! Insomma, trovarne uno in casa potrebbe essere un vero colpo di fortuna. In pratica, potresti vivere di rendita grazie ad un pezzo di carta grande solo qualche millimetro!