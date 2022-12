Berlusconi alza l’asticella: vuole pensioni minime più ricche

Gli alleati di Governo schiacciano l’acceleratore e chiedono un ulteriore sforzo alla squadra dell’esecutivo per avere pensioni minime più ricche.

In occasione del tradizionale pranzo di Natale a Villa San Marino ad Arcore, Silvio Berlusconi e i suoi fedelissimi di Governo hanno fatto il punto sulla manovra di Bilancio. Tra gli argomenti intavolati da ministri, viceministri, sottosegretari, capigruppo e vicepresidenti di Camera e Senato, quello dell’aumento delle pensioni minime a mille euro, chiesto a gran voce già in fase di campagna elettorale dal Cavaliere ed il suo team.

Con una nota, pubblicata sul suo profilo social Berlusconi fa sapere “Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia: è necessario allo stesso tempo fare il massimo sforzo possibile per aumentare le pensioni minime a mille euro, che resta l’obiettivo di Forza Italia per la legislatura”.

Attualmente, la prima manovra del Governo Meloni già prevede un ritocco al rialzo degli importi degli assegni pensionistici, in particolar modo, per le pensioni minime. Infatti, proprio a partire dal nuovo anno i titolari di pensioni minime riceveranno un assegno più ricco di 47 euro al mese. Passando dagli attuali 523 euro a 570 euro mensili. Un importo ancora molto lontano dall’obiettivo degli azzurri di Forza Italia, ma che rappresenta comunque un deciso passo in avanti.

Ad ogni modo, dietro la spinta di Forza Italia, pare che la nuova squadra di Governo continui a lavorare per dare ancora maggior sostegno economico agli ex lavoratori pensionati meno benestanti. Per cui, tra le prime iniziative ci sarebbe proprio un ulteriore aumento di 47 Euro per gli assegni pensionistici minimi. Questo, in particolare per chi supera i settant’anni di età ed ha un ISEE più basso. Del resto, al momento, questo potrebbe essere l’unico compromesso possibile, visto e considerato che i fondi per adeguare tutti i trattamenti pensionistici minimi risultano insufficienti. Saranno stanziati circa 500 milioni, a fronte degli 800 che servirebbero.

Forza Italia: oltre alle pensioni minime a mille euro, altri importanti impegni

Oltre che sull’aumento delle pensioni minime, Forza Italia è impegnata anche su altri fronti. In particolare, Silvio Berlusconi attraverso il suo profilo social fa sapere che, nel corso del tradizionale pranzo natalizio ad Arcore, sono state avanzate diverse proposte.

Soffermandosi, in particolar modo sull’impegno di dare maggiore sicurezza e sostegno alle forze di polizia, e di assicurare a tutti gli italiani una sanità più efficiente e con meno attese.

Il cavaliere, infine, ha confermato l’appoggio deciso e leale da parte di Forza Italia, nei confronti del nuovo governo di centrodestra del Premier Meloni. Ecco cosa scrive in conclusione della nota pubblicata sul suo profilo social “…un esecutivo che ha la forza e l’autorevolezza internazionale necessarie per affrontare i principali dossier europei e saprà sicuramente essere all’altezza delle aspettative degli italiani”.