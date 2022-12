WhatsApp: Le richieste degli utenti sono state ascoltate, scopri la nuova funzione aggiornata

WhatsApp si sta preparando per rilasciare un nuovo aggiornamento con al suo interno una funzionalità davvero utile a tutti gli utenti. La novità sarà disponibile inizialmente solo ai dispositivi iOS, quindi tutti gli utenti Android dovranno aspettare notizie dagli sviluppatori.

Il gruppo Meta sta cercando di dare una nuova vita a WhatsApp che sta lentamente perdendo utenti, i quali preferiscono le potenzialità delle altre applicazioni concorrenti. Tra i tanti aggiornamenti che sono previsti per la piattaforma di messagistica istantanea rientrerà anche un aiuto davvero importante nella ricerca dei vecchi messaggi.

Le richieste effettuate dagli utenti sembrano finalmente aver trovato la giusta attenzione dato che WhatsApp implementerà presto una funzione di ricerca davvero utile, che sarà inizialmente proposta come test sui dispositivi iOS ma che poi verrà perfezionata ed estesa ai dispositivi dotati dei sistemi operativi supportati dall’applicazione.

Ormai i telefoni non sono più fatti solo per sentire i propri cari, gli smartphone infatti vengono utilizzati molto spesso per lavoro e le applicazioni disponibili devono quindi essere estremamente efficienti e semplici da usare, oltre che intuitivi e veloci. Zuckerberg, a capo di Meta, sembra aver capito quale sia la via migliore da seguire per soddisfare i propri utenti.

Le versioni beta del nuovo aggiornamento sui device iOS includeranno finalmente la funzionalità di ricerca dei vecchi messaggi (ma anche gif, immagini, file audio, documenti, link e video) tramite la data, potendo quindi ricercare i contenuti scambiati in un determinato giorno ed addirittura in un intervallo di tempo scelto dall’utente.

Nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS

Fino ad oggi, qualora si avesse avuto bisogno di rintracciare un vecchio messaggio scambiato con un collega, un familiare o semplicemente con un amico, si doveva utilizzare lo strumento di ricerca che permetteva solamente di selezionare una parola chiave che l’applicazione avrebbe ricercato in tutto il database dei file salvati, ora però le cose potranno finalmente cambiare.

Tramite la nuova funzionalità i possessori di uno smartphone Apple riusciranno a stabilire molti più parametri di ricerca, infatti attraverso l’accesso della funzione di ricerca basterà digitare le parole chiave ed aggiungere la data o l’intervallo di tempo desiderato. Tramite queste specificazioni WhatsApp riuscirà ad ottimizzare i risultati.

Quando gli sviluppatori riceveranno feedback a sufficienza sul funzionamento di questa nuova funzione potranno finalmente includere anche gli altri sistemi operativi, i quali hanno comunque già potuto fruire delle ultime implementazioni, che hanno finalmente reso possibile la creazione di una chat con sé stessi, utile per passare file, mantenere appunti o salvare messaggi.