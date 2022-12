Pensionati: a quali agevolazioni fiscali possono accedere, non tutti lo sanno!

Non tutti lo sanno, eppure, esistono numerose agevolazione alle quali possono accedere i percettori di pensione. Ecco la lista aggiornata.

Il momento della pensione è sempre molto atteso dai lavoratori. Dopo tanti anni trascorsi a lavorare, finalmente ci si può godere le giornate senza impegni o orari da rispettare. Tuttavia, a causa della recente crisi economica che ha colpito il nostro paese, molti pensionati arrancano per arrivare a fine mese.

Eppure, una buona notizia per i percettori di pensione c’è! Non tutti lo sanno, ma esistono diverse agevolazioni fiscali di cui i pensionati possono usufruire. Da sconti per i bollettini postali, a riduzioni Tari, o ancora l’esenzione del Canone Rai e ed il diritto ai trasporti gratis. Ecco tutte le agevolazioni previste per i pensionati.

Pensionati: ecco tutte le agevolazioni previste

Come abbiamo anticipato, chi è titolare di pensione può usufruire di una serie di vantaggiose agevolazioni fiscali, che interessano vari ambiti. Innanzitutto, i pensionati possono beneficiare di particolari sconti sul pagamento dei bollettini postali. Infatti, basta presentare il documento di identità e sarà immediatamente riconosciuto uno sconto di 60 centesimi. In più, per chi rientra in una determinata fascia ISEE, è possibile richiedere al proprio Comune di residenza, la riduzione della Tari (la tassa sui rifiuti), oltre che il riconoscimento del bonus bollette sui consumi di acqua, luce e gas. I percettori di pensione possono, altresì, beneficiare dell’esenzione ticket sanitario, che può essere totale o parziale in base al reddito annuo dichiarato.

In tutti i comuni italiani, inoltre, gli ex lavoratori a riposo, possono fruire gratuitamente dei trasporti pubblici e sono previsti, per gli over 65, interessanti sconti per gli ingressi a musei, cinema e teatri. In più, per gli ultra settantacinquenni con un reddito inferiore a 8 mila euro, è prevista l’esenzione totale dal pagamento del Canone Rai riportato in bolletta della luce. La lista delle agevolazioni previste per i percettori di pensioni, prevede anche l’assegno al nucleo familiare, ovvero, un trattamento economico erogato dall’INPS per chi ha un ISEE basso. E la possibilità di accedere a prestiti agevolati, ovvero con l’applicazione di tassi più bassi di quelli normali, in convenzione con l’INPS.

Insomma, le agevolazioni fiscali in favore dei percettori di pensione sono davvero numerose e interessano diversi ambiti. Tuttavia, devono sempre essere confermate in base ai requisiti di ogni singolo soggetto interessato. Una buona idea, potrebbe essere rivolgersi al proprio centro assistenza fiscale (CAF) di fiducia per avere maggiori informazioni in merito.