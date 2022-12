Lavoro: come avviare una farmacia online, tutto quello che devi sapere

Il mercato dei farmaci online registra dati sempre più soddisfacenti, pertanto rappresenta una buona opportunità per aumentare le proprie entrate. Ma cosa fare per avviare un’attività di e – farmacia? Ecco tutto quello che devi sapere.

Internet e le nuove tecnologie hanno spinto un numero sempre maggiore di consumatori agli acquisti online. Del resto, a chi non piace fare shopping comodamente seduto sul divano di casa e per di più con la possibilità di risparmiare sfruttando sconti e offerte vantaggiose!

Come afferma il Responsabile Scientifico dell’Osservatorio eCommerce B2c, Riccardo Mangiaracina “Nel 2022 gli acquisti online valgono 48,1 miliardi di euro (20% in più rispetto al 2021)”. Alla luce di questi dati, investire in un e – commerce risulterebbe una scelta quanto mai opportuna. Tra i settori in maggior crescita, senza dubbio, le farmacie online. Infatti, solo lo scorso anno questo mercato ha registrato un giro d’affari totale di 315 milioni di euro a livello nazionale. Ecco perché potrebbe essere utile saperne qualcosa in più.

L’apertura di sempre più punti vendita presso i centri commerciali e la liberalizzazione degli sconti hanno inciso decisamente in negativo sulle quantità vendute e quindi sui guadagni di farmacie e parafarmacie. A peggiorare la situazione sono arrivate le recenti regole contenute nelle leggi che hanno ridotto ulteriormente il bacino di utenza e aumentato ulteriormente la competizione. Tant’è che nell’ultimo anno, le farmacie e parafarmacie fisiche hanno registrato una perdita di fatturato pari allo 0,7%. Un dato che, purtroppo, pare destinato a scendere ulteriormente. Va da sé che di questi tempi, solo chi ha scelto di integrare il servizio con una farmacia online, riesce a produrre un reddito soddisfacente.

Come avviare una farmacia online passo dopo passo

Insomma, aprire un’attività di e – farmacia è l’unico modo per essere certi di ampliare il proprio bacino di utenza a livello nazionale e quindi restare competitivi sul mercato. Ma come fare? Ebbene, iniziamo dicendo che per avviare un’attività di vendita di farmaci online, occorre essere farmacisti che hanno già un’attività con sede fisica sul territorio.

Un passo fondamentale per avviare un’attività di farmacia online è richiedere l’autorizzazione alla vendita dei farmaci sul web, al Ministero della Salute. L’ottenimento del logo di Sicurezza Nazionale, garantirà ai consumatori l’affidabilità dei farmaci commercializzati. Molto importante è anche la scelta del nome della propria attività e del dominio. Un nome apprezzato dai principali motori di ricerca come, ad esempio Google, consente una maggiore visibilità e quindi la possibilità di una clientela più vasta. Anche il dominio non deve essere lasciato al caso, ma è necessario che sia strutturato in modo da attirare i clienti e facilitare la loro esperienza sul sito.

Infine, è opportuno attuare una efficace strategia di comunicazione sui social network. Pertanto, una buona idea potrebbe essere affidarsi ad una web agency specializzata.