Le 1.000 lire che hanno fatto la storia: quanto guadagni se le hai conservate

Non solo le monete, anche le banconote del vecchio conio possono valere un bel po’ di soldi. Ad esempio, qualora dovessi trovare questo biglietto con il volto della Montessori, sarebbe davvero un gran bel regalo di Natale.

Nonostante la Lira sia andata in pensione quasi 21 anni fa, è rimasta nel cuore di milioni di italiani, soprattutto, dei collezionisti e degli appassionati di numismatica, sempre alla ricerca di esemplari rari da aggiungere alla propria raccolta. Proprio questa grande passione per le monete e le banconote rare li spinge a spendere cifre davvero pazzesche pur di accaparrarsi il pezzo che potrebbe impreziosire le loro collezioni.

Di recente, sentiamo spesso parlare di antiche monete che vengono battute all’asta e vendute anche per migliaia e migliaia di euro. Tuttavia, non solo le monete ma anche le banconote possono raggiungere cifre da capogiro. È il caso di una banconota della vecchia lira, che potresti aver conservato in un cassetto per avere un ricordo, e che qualora dovessi ritrovare, potrebbe essere un gran bel regalo di Natale.

Stiamo parlando del biglietto con il volto di Maria Montessori, l’italiana famosa nel mondo per il suo metodo educativo per bambini, il “Metodo Montessori” per l’appunto. Ecco quanto vale oggi la mille lire Montessori.

Mille lire con Maria Montessori, potrebbe essere il tuo regalo di Natale: ecco quanto vale

La banconota con la raffigurazione del volto di Maria Montessori, sostituì il modello di mille lire che rappresentava Marco Polo. Essa fu introdotta a partire dal 1990 e rimase in circolazione fino al 1998. Nel corso degli anni, l’esemplare è stato realizzato in diverse serie ed in svariate migliaia di pezzi. Pertanto, non tutte le mille lire Montessori riescono a raggiungere quotazioni importanti, ma solo alcune serie particolari.

Nello specifico, ci potrebbero essere dei numeri di serie con combinazioni speciali, come ad esempio nel caso in cui ci siano 6 numeri uguali, oppure una scala crescente o decrescente di numeri. In questo caso, delle banconote in perfetto stato di conservazione, che in gergo viene detto fior di stampa, possono arrivare a valere oltre 50 euro. Il valore può superare i 400 euro, nel caso in cui il numero di serie sia 000001, essendo praticamente i primi pezzi stampati in assoluto.

Molto interessanti, sono anche le mille lire Montessori che appartengono alle cosiddette serie sostitutive. Cioè quelle banconote create per rimpiazzare i pezzi difettati. Questi esemplari sono riconoscibili grazie al numero di serie che inizia per XA, XB, XC oppure XD e possono essere pagate anche oltre 200 euro.