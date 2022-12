Berlusconi ne ha detta un’altra delle sue, ecco la dichiarazione che ha imbarazzato tutti

Il Cavaliere non è di certo nuovo alle dichiarazioni sopra le righe ed anche questa volta, durante la cena natalizia del Monza Calcio, Silvio Berlusconi non ha perso l’occasione per far ridere tutti i presenti con una dichiarazione molto particolare.

Le risate di divertimento misto ad imbarazzo sono state riprese dalle telecamere dei giornalisti presenti durante la cena del Club, insieme al discorso di incoraggiamento enunciato dal presidente, visibilmente soddisfatto dalla scalata in serie A effettuata dal Monza dopo ben 110 anni dal giorno della sua fondazione.

Le “uscite” di Berlusconi sono ormai diventate un elemento che accomuna più generazioni dato che le barzellette, le battute e le frasi divertenti del Cavaliere sono presenti sin da quando è entrato in politica. Nonostante l’età avanzata lo humor sembra essere rimasto un tratto che lo contraddistingue ancora da tutte le altre persone.

L’ultimo episodio che ha suscitato risate ed imbarazzo è avvenuto durante la cena natalizia del club del Monza Calcio, avvenuta qualche giorno fa, dopo il discorso di incoraggiamento nei confronti dei ragazzi che hanno ottenuto l’entrata in serie A per la prima volta dalla loro fondazione avvenuta il 1° Settembre 1912.

La dichiarazione che ha messo nuovamente al centro dell’attenzione Silvio Berlusconi è avvenuta durante il racconto della scelta fortunata del nuovo allenatore, Raffaele Palladino, che ha sostituito Giovanni Stroppa il 13 Settembre 2022, dopo che quest’ultimo è stato esonerato dall’incarico a causa dei risultati deludenti della squadra, che l’hanno portata a rimanere all’ultimo posto in classifica dopo aver vinto un solo punto in sei giornate.

Così Berlusconi incita i giovani del Monza Calcio

“Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l’allenatore della nostra squadra Primavera che è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. Io poi ci ho messo un’assicurazione in più perché ai ragazzi ho detto: ora arrivano Juve, Milan, eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di t**ie”.

Questa uscita probabilmente farà dimenticare per un po’ le precedenti frasi intercettate lo scorso Ottobre, in cui Silvio Berlusconi ha dichiarato di essere di nuovo in buoni rapporti con Putin, il quale gli avrebbe regalato 20 bottiglie di vodka ed un “biglietto dolcissimo”.

Questa intercettazione ha messo sicuramente il Cavaliere in una posizione piuttosto scomoda, così come tanti altri esponenti dello scenario politico italiano, specialmente alla luce degli avvenimenti attualmente in corso tra Ucraina e Russia, che sembrano non volersi arrestare per alcun motivo.