Pagamenti dicembre 2022, in arrivo gli accrediti per i percettori di assegno unico, reddito e pensione di cittadinanza e bonus

Sono in arrivo i pagamenti per i percettori di assegno unico, reddito e pensione di cittadinanza, i bonus previsti dal Governo e gli assegni di pensione e di disoccupazione. Ecco tutte le date di dicembre 2022.

Il Natale è alle porte, per cui, in vista delle ultime spese per le feste, potrebbe essere utile conoscere le date dei pagamenti erogati dall’INPS. Scopriamo nel dettaglio quando saranno accreditati gli importi dell’assegno unico, il reddito e la pensione di cittadinanza, i vari bonus messi in campo dal Governo, gli assegni di pensione e di disoccupazione.

Come riporta il sito ufficiale dell’INPS, dopo gli accrediti di inizio mese per i titolari di pensione, si è passati all’erogazione degli assegni di disoccupazione. Come la Naspi, la Dis – Coll e quella dei diversi tipi di cassa integrazione. Va specificato, che non esiste una data univoca di pagamento, ma la data dell’accredito dipende dalla data di presentazione della domanda da parte del lavoratore. Ad ogni modo, normalmente, i pagamenti vengono riconosciuti entro la prima metà di ogni mese. Quindi, pensioni e disoccupazioni sono state già liquidate.

A partire dalla seconda metà di dicembre, quindi proprio in questi giorni, l’INPS provvederà al pagamento dell’Assegno Unico per i figli a carico, del reddito e della pensione di cittadinanza e dei vari bonus messi in campo dal Governo. Ecco nel dettaglio le date.

Pagamenti dicembre 2022: le date di assegno unico, reddito e pensione di cittadinanza e bonus

Per quanto riguarda l’assegno unico, gli arretrati sono stati erogati già nei primissimi giorni del mese, mentre per gli altri percettori, le date previste sono:

lunedì 19 dicembre,

martedì 20 dicembre,

giovedì 22 dicembre,

venerdì 23 dicembre.

In attesa dei cambiamenti previsti per il nuovo anno, il reddito di cittadinanza sarà erogato regolarmente a tutti anche per il mese di dicembre 2022. Il pagamento, in questo caso, è previsto fra il 21 ed il 23 dicembre per i vecchi percettori, proprio come per la pensione di cittadinanza. Invece, sarà liquidato a partire dal 15 dicembre chi ha inviato una nuova domanda.

Infine, sempre per questo mese è prevista l’erogazione del bonus 150 euro una tantum per gli aventi diritto che, per motivi gestionali o organizzativi, ancora non lo hanno ricevuto. Ricordiamo che il sussidio previsto dal Decreto Aiuti Ter, è riconosciuto ai cittadini che hanno registrato un reddito annuo nel 2021, pari o inferiore a 20 mila euro e sono residenti in Italia. Il bonus sarà riconosciuto entro la fine del mese.