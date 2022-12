Bonus TV, scade il beneficio ma qualcuno potrebbe ancora averlo: ecco come

Il ministro Urso ha confermato che il rinnovo del bonus TV per il 2023 non ci sarà, come comunicato già l’8 novembre scorso.

L’impegno del governo è stato reale, ma le risorse erano insufficienti per ripartirle anche sul bonus TV. Per questo motivo non sarà possibile usufruire del beneficio nel 2023, a parte in un unico caso.

Scopriamo dunque in che modo ottenere ancora il bonus TV, in cosa consisteva tale beneficio e quanto tempo manca per adeguarsi allo switch off definitivo al nuovo standard di trasmissione DVB-T2.

Bonus TV, è ancora possibile richiederlo, ma per pochi soggetti: ecco quali

Il bonus TV poteva essere richiesto attraverso una sezione del sito dell’agenzia delle entrate che è stata disattivata a far data dal 12 novembre.

Per questo motivo, il bonus che permetteva di rottamare la propria TV ottenendo uno sconto del 20% fino a un massimo di 100 euro, non viene più riconosciuto a tutti i cittadini italiani.

Allo stesso modo, il bonus che permetteva di comprare una nuova televisione o in decoder con lo sconto di 30 euro alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, è stato dismesso.

Tuttavia è rimasto attivo il bonus che permette di avere il decoder a domicilio via posta per alcuni soggetti determinati.

Bonus TV, in alcuni casi è ancora possibile richiederlo

Come si anticipava, alcune speciali categorie di persone meritevoli di tutela speciale potranno ancora richiedere il bonus.

Il bonus potrà essere richiesto da chi ha più di 70 anni e percepisce una pensione che non supera i 20.000 euro all’anno.

Il bonus consiste in uno sconto massimo di 30 euro sull’acquisto di un decoder DVB-T2.

Il beneficio potrà essere usato fino all’esaurimento dei fondi disponibili, e il decoder sarà spedito con Poste italiane al proprio domicilio.

Come richiedere il bonus

Richiedere il bonus TV sarà possibile andando in un qualsiasi ufficio postale ed effettuando la richiesta.

Rimane ancora attivo il form dedicato a questa particolare categoria di persone al sito nuovatvdigitale, mentre in alternativa, si potrà richiedere il proprio decoder al numero verde 800 776 883.

Sebbene il ministro Urso abbia sottolineato come il bonus sia stato utile a raggiungere gli obiettivi che si poneva, esso non sarà rifinanziato.

Introdotto durante l’anno 2021, è stato poi rinnovato fino al novembre scorso.

Molti cittadini ne hanno beneficiato, e hanno trovato molto interessante l’agevolazione, il cui fine ultimo era quello di facilitare l’adeguamento delle proprie tecnologie alla ricezione del nuovo standard DVB-T2.

Tra qualche giorno ci sarà lo switch off definitivo delle vecchie frequenze, dunque se non l’avete ancora fatto affrettatevi ad adeguare la vostra TV.