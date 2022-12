Investire nel 2023, scopri come farlo nel modo giusto

Il 2023 sta per iniziare, e lascerà alle sue spalle un anno molto incerto sul fronte degli investimenti finanziari.

L’inflazione dilagante e la recessione incombente spingono tutti i traders alla ricerca di metodi più redditizi per far fruttare ingenti guadagni sui propri risparmi.

Vediamo dunque quali sono i consigli degli esperti per andare a colpo sicuro e investire bene i propri soldi anche nel prossimo anno, a dispetto delle previsioni dei prossimi mesi che non sono tra le più rosee.

Gli investimenti più redditizi del 2022

Durante l’anno che volge al termine solo pochi investimenti si sono dimostrati remunerativi a tal punto da fare esultare gli investitori privati.

Gli investimenti più redditizi, che registrano un segno positivo di tutto rispetto, sono stati quelli sull’oro, che ha fruttato il 6,7% sul capitale investito.

Poi abbiamo quelli sul petrolio, che hanno fruttato il 36,1% e, infine, quelli in alcune valute estere, come il dollaro degli stati Uniti, che ha permesso di ottenere il 6,7% o quello sul franco svizzero, che ha fruttato il poco più del 5%.

Gli investimenti meno remunerativi del 2022

Sul fronte delle perdite, molti investimenti hanno sorpreso chi ha deciso di far fruttare i propri soldi in modi che si sono rivelati per niente efficaci.

Le perdite sono state evidenti per chi ha deciso di investire in azioni tecnologiche degli Stati Uniti. Questo investimento ha registrato una perdita del 23,1%.

Altre perdite si sono rilevate nei mercati emergenti, con un ammanco che ha raggiunto il -16,3%, mentre chi ha effettuato i propri investimenti in azioni FTSE Italia Mid Cap ha ottenuto una perdita del 18,6%.

Inoltre, altri deficit di guadagno si sono registrati investendo in azioni del Giappone, azioni Europee e titoli tedeschi, allo stesso modo degli investimenti in titoli dello Stato Italiano.

Dare indicazioni su come comportarsi nel 2023 non è semplice. La volatilità dei mercati è ancora molto alta, ma per l’inizio del nuovo anno, chi studia i fenomeni legato agli investimenti è concorde su alcuni punti.

Per gli esperti, investire nel 2023 può diventare un’occasione soltanto in questi casi:

Investimento in titoli obbligazionari collegati ai livelli dell’inflazione;

Acquisto di obbligazioni che abbiano dei rendimenti variabili tra i 3,5 punti percentuali e i 5, con un rischio di default molto basso;

Acquisto di azioni societarie in imprese che abbiano dei margini resilienti, un basso debito e dei dividendi ottimali.

Occorre invece prestare massima cautela negli investimenti speculativi in obbligazioni a rendimento molto alto, e nell’acquisto di azioni di imprese che abbiano debiti elevati.

Attenzione anche all’acquisto di titoli in valuta extra Europea, specialmente in dollari.