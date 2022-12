Pellet, interviene il Governo: la notizia che tutti aspettavano

Buone notizie per tutte le famiglie che hanno preferito le stufe a pellet per riscaldare le proprie abitazioni. È in arrivo una conveniente iniziativa da parte del nuovo Governo. Ecco tutti i dettagli.

Con l’intento di evitare la morsa del caro energia, molte famiglie italiane hanno optato per le stufe a pellet per riscaldare le proprie abitazioni, considerate valide e più economiche alternative alle tradizionali caldaie a metano. Tuttavia, le cose non sono andate esattamente come molti speravano. Infatti, i forti rincari di beni e servizi, hanno causato anche lo spropositato aumento dei costi per il pellet. E chiaramente, nessuno poteva immaginare che nell’arco di pochi mesi anche il prezzo di questo combustibile potesse addirittura triplicare. Passando di fatto dai 5 euro per una sacchetta da 15 kg, agli attuali 15 euro per una sacchetta della stessa quantità.

Secondo i dati forniti da Altroconsumo, quest’anno per riscaldare una casa da 100 mq con una stufa a pellet costerà alle famiglie italiane, mediamente 1.300 euro. Esattamente il doppio rispetto alla spesa sostenuta lo scorso anno.

Alla luce di questi dati inquietanti, la nuova squadra di Governo ha deciso di intervenire immediatamente con un deciso abbattimento dei prezzi di questo combustibile.

Pellet: in arrivo il maxi sconto del Governo Meloni

Di recente, un numero sempre maggiore di famiglie si è affidato alle stufe a pellet per riscaldare le proprie case. Del resto, le stufe alimentate a pellet, oltre che ecologiche, hanno sempre rappresentato una valida e più economica alternativa alle tradizionali caldaie a metano. Purtroppo, però, anche questo combustibile è stato investito dalla notevole impennata dei prezzi, vedendo, addirittura triplicato il suo costo e diventando un peso insostenibile per migliaia di famiglie italiane.

Proprio a tal proposito, è possibile che la nuova squadra di Governo intervenga per un abbattimento immediato dei prezzi del pellet. Potrebbero esserci, quindi, buone notizie per tutte le famiglie che hanno preferito questo sistema di riscaldamento per la propria abitazione. Nello specifico, la nuova squadra di Governo ha previsto nella Legge di Bilancio un importante emendamento, che riguarda proprio l’abbattimento di una delle voci che maggiormente incidono sul prezzo dei sacchetti di Pellet. Questo maxi sconto riguarderà l’Iva, che dovrebbe passare dall’attuale 22% al 5%. In altre parole, una riduzione pari al 17%.

Alla luce di questa notizia, possiamo affermare che il costo per una sacchetta da 15 kg scenderà dagli attuali 15 euro a circa 12 euro per la stessa quantità, un risparmio totale di quasi 3 euro ogni 15 kg.