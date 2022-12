Pellet, in arrivo lo sconto del Governo: boccata d’ossigeno

In arrivo una boccata d’ossigeno per le famiglie che hanno scelto il pellet per riscaldare le proprie abitazioni, sembra sia previsto già a partire dal nuovo anno uno sconto su questo combustibile. Ecco tutti i dettagli.

Negli ultimi mesi, acquistare il pellet è diventato un vero e proprio salasso, tant’è che in molti sono corsi ai ripari preferendo biomasse più economiche come il cippatino di legno, il mais, il nocciolino di sansa, i noccioli tritati della frutta ed i gusci della frutta secca tritati. Del resto, il prezzo del pellet è praticamente triplicato, passando dal costo di 5 euro per una sacchetta da 15 kg agli attuali 15 euro per l’acquisto di una sacchetta della stessa quantità.

Tuttavia, dopo mesi di agonia, finalmente sembrano arrivare buone notizie per chi usa il pellet come fonte di riscaldamento primario per la propria abitazione.

Sembra che sia previsto in uno degli emendamenti della manovra l’abbattimento dell’iva applicata sul prezzo di questo combustibile. Stando alle ultime notizie, infatti, pare cosa certa che a partire dal nuovo anno l’iva applicata sul costo del pellet sarà del 10%, anziché dell’attuale 22%.

Pellet, in arrivo lo sconto del Governo: ecco tutti i dettagli

Recentemente, sempre più famiglie hanno scelto il pellet come fonte di riscaldamento primario per le proprie case. Del resto, questo combustibile si è presentato come una valida e più economica alternativa alle tradizionali caldaie a metano. Purtroppo, però, negli ultimi mesi, anche il costo del pellet è stato travolto dall’impennata dell’inflazione e dal caro energia, arrivando a toccare quasi i 15 euro per una sacchetta da 15 kg. Praticamente il triplo rispetto allo scorso anno, in cui si spendeva 5 euro per l’acquisto di una sacchetta della stessa quantità. Insomma, attualmente il pellet ha un costo tutt’altro che basso e chi ha investito su questo tipo di combustibile, con lo scopo di risparmiare, si è ritrovato un sistema di riscaldamento “mangia – soldi”.

Alla luce di questo, la nuova squadra di Governo, sostenuta praticamente da tutte le forze politiche, sembra decisa ad intervenire su una delle voci che maggiormente incidono sul prezzo dei sacchetti di Pellet, ovvero, l’imposta sul valore aggiunto. Per cui, sembra ormai certo che l’iva su questo combustibile scenderà dall’attuale 22% al 10% e, di conseguenza, scenderà anche se in modo non troppo marcato il suo prezzo finale.

Sempre in tema caro energia, pare bolla in pentola un’altra bella novità. Questa volta, però, riguarda il teleriscaldamento. Infatti, un emendamento alla Legge di Bilancio pare preveda, sempre a partire dal nuovo anno, la riduzione dell’Iva. Proprio come avviene per gli utenti del riscaldamento a gas, gli utenti del teleriscaldamento potranno beneficiare di un abbattimento dal 22% al 5% dell’imposta sul valore aggiunto.