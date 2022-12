WhatsApp: la nuova funzione per le videochiamate che non ti aspetti

Con questa nuova funzione, le videochiamate di WhatsApp cambiano e niente sarà più come prima.

Oltre alle novità sulle videochiamate, la nota app di messaggistica istantanea introduce altre importanti modifiche, che permetteranno di godere una migliore esperienza utente WhatsApp.

Vediamo dunque quali sono tutte le principali novità introdotte dall’ultima versione e come cambiano le videochiamate dopo la rivoluzionaria funzione introdotta di recente.

Nuove funzioni WhatsApp: dalle immagini alle videochiamate

Le novità che WhatsApp sta introducendo in questi tempi sono diverse, e partono dalla possibilità di aumentare la qualità delle foto inviate mediante la propria chat.

Ogni immagine condivisa via chat, infatti, viene compressa per diminuire il suo peso, e velocizzare la comunicazione.

Adesso, però, sarà possibile avere una foto in alta definizione sia in uscita che in entrata.

Se in precedenza veniva ridotta la qualità di ogni foto del 70%, adesso è possibile condividere un’immagine in qualità originale e ricevere foto come scattate.

Il procedimento da seguire è immediato ed intuitivo, e per procedere basta fare in questa maniera:

Aprire l’app e selezionare i tre puntini per accedere alle impostazioni;

In impostazioni, cercare la voce Spazio dati;

Cercate l’opzione “Qualità caricamento foto” e impostate “Migliore qualità”.

In questo modo avrete l’occasione di inviare e ricevere delle immagini full size e, soprattutto, top quality.

Le novità di WhatsApp nelle videochiamate

Durante una videochiamata, è possibile invitare più persone, fino a un massimo definito dalle opzioni dell’app.

Se in precedenza era possibile avere solo otto persone per ogni videochiamata, adesso abbiamo la possibilità di avere ben 32 componenti ed estendere la partecipazione alla conversazione audiovisiva anche mentre la chiamata è in corso.

La stessa opzione era permessa solo nelle chiamate vocali, ma ora è stata definitivamente estesa anche alle videochiamate.

Come invitare e come silenziare i partecipanti alla videochiamata

Nel corso della videochiamata sarà possibile invitare altri partecipanti e silenziare il loro account mentre stanno parlando.

Per silenziare un partecipante bisognerà innanzitutto tenere premuto il nome del soggetto da silenziare. A questo punto vedrete le opzioni video e audio possibili e, tra queste, la possibilità di silenziare il microfono del partecipante.

Inoltre, dallo stesso menu che si apre effettuando una pressione prolungata, è possibile inviare un messaggio privato al partecipante, escludendo gli altri dalla sua visione.

Per quanto riguarda l’invito ad altri utenti, invece, potrete generare un link in corso di videochiamata e inviarlo ad altri per accedervi, un po’ come accade già in Google meet.