Postepay, mancano pochi giorni: vi spettano 300 euro e nessuno lo sa

Manca poco alla fine del 2022 e questa potrebbe essere l’ultima occasione per sfruttare i 300 euro messi a disposizione da Poste Italiane nell’iniziativa che ha coinvolto tutti i titolari di Posteypay sin dalla scorsa estate, più precisamente dal 1° Luglio.

Anche se la somma da riscuotere non è uguale per tutti, si avrà tempo fino all’ultimo giorno di Dicembre per richiedere l’accredito sulla propria Postepay. Il cashback messo a disposizione da Poste potrà far cominciare bene il 2023 a parecchie persone, soprattutto se si considera anche l’eventuale tredicesima e tutti gli introiti extra previsti per fine anno.

Poste Italiane ormai da tempo non si occupano più solo dei servizi di corrispondenza, infatti tra carte di credito, prepagate, servizi telefonici e buoni fruttiferi, si può semplicemente dire che l’azienda italiana fornisce tutto ciò di cui una persona ha bisogno, molto spesso anche senza uscire dalla propria casa, grazie alle operazioni effettuabili online.

Tra le iniziative proposte da Poste Italiane rientra anche il famoso cashback, una pratica molto comune tra gli istituti bancari, con cui è possibile ricevere una parte del denaro speso durante l’acquisto di determinati prodotti o servizi dei negozi che hanno aderito all’iniziativa che ricompensa la fedeltà dei propri clienti.

Tutte le somme accumulate potranno tornare nelle tasche dei titolari delle Postepay molto in fretta ma c’è ancora tempo qualche giorno per poter aggiungere qualche importo, magari in vista dell’acquisto dei regali di Natale o per gli acquisti dell’ultima ora, che possono comprendere cibo, carburante, trasporti e tutti gli altri punti vendita convenzionati.

Come riscattare i 300 Euro di Poste Italiane

I clienti Postepay che richiederanno gli importi del cashback possono continuare a prendere parte all’iniziativa che finirà il 31 Dicembre 2022, questi elencati sono solo alcuni dei punti vendita abilitati, per conoscere la lista completa sarà necessario visitare il sito internet di Poste Italiane:

Despar, Eurospar, Interspar

Carrefour

COOP Centro Italia

COOP.Fi

Coop Lombardia

Coop Reno

DOC Roma

Mercatò

Pam Panorama

Pronto Taxi

Taxi Milano

Taxi Napoli

Esselunga

Eni

Clubq8

Ogni acquisto effettuato presso questi punti vendita caricherà automaticamente una parte dell’importo speso come cashback, fino ad un massimo di 10 euro giornalieri (300 mensili).

Per ricevere il guadagno totale è sufficiente inviare la richiesta tramite l’applicazione di Poste Italiane, entro il 31 Dicembre 2022. L’applicazione permette di scegliere tra tutte le possibilità di accredito, che può essere una destinazione diversa della carta con cui sono state effettuate le transazioni. Una volta inviata la richiesta si potrà finalmente godere di una somma bonus di tutto rispetto.