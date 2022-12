Bollo auto, non ricordi la scadenza? Evita sanzioni con questa procedura

Il bollo auto è un’imposta che non ha una scadenza univoca per tutti, per cui, può capitare di dimenticare di pagarla. Tuttavia, esiste una semplice procedura attraverso la quale è possibile verificare quando effettuare il pagamento o se ci sono annualità arretrate.

Il bollo auto o tassa automobilistica è il tributo che ogni proprietario di veicolo a motore è tenuto a corrispondere annualmente alla propria Regione di appartenenza. Si tratta di una tassa che non ha una scadenza uguale per tutti ma viene calcolata in base alla data della prima immatricolazione del mezzo.

Secondo quanto stabilito dal legislatore, infatti, il bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della tassa precedente. Facendo un esempio pratico, per un bollo con scadenza dicembre 2022, il rinnovo di pagamento va eseguito entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Pertanto, i proprietari di veicoli a motore il cui bollo auto scadrà questo mese, al fine di non incappare in spiacevoli sanzioni, dovranno regolarizzare la loro posizione entro la fine di gennaio del nuovo anno.

Purtroppo, a meno che non si abbia una memoria di ferro, non tutti ricordano con esattezza la scadenza del bollo auto. Ma a correre in soccorso degli automobilisti più sbadati, c’è l’ACI vale a dire l’Automobile Club Italia, che tra i diversi compiti, ha quello di gestire i versamenti, l’assistenza al calcolo e la memorizzazione dei pagamenti del bollo auto. In più, offre la possibilità di fare queste operazioni in totale autonomia, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, attraverso una semplice procedura da eseguire online. Ecco come fare.

Bollo auto: la procedura fai da te per conoscere scadenza, importo ed eventuali tasse non versate

Come abbiamo anticipato, per controllare la scadenza, l’importo e le eventuali annualità non versate della tassa automobilistica, gli automobilisti hanno a disposizione due possibilità. Recarsi fisicamente agli sportelli ACI oppure accedere al sito ufficiale e procedere in totale autonomia, comodamente da casa.

In caso di procedura fai da te, basta accedere al sito ufficiale ACI, inserire la Regione di residenza, i propri dati anagrafici ed i dati relativi al mezzo di proprietà. Una volta completata la registrazione, sarà possibile conoscere in pochi istanti la data di scadenza e l’importo del bollo.

Per quanto riguarda, invece, il controllo del bollo auto non pagato sul sito dell’ACI, basta inserire il tipo di pagamento, ad esempio se si tratta di un rinnovo o del primo bollo. Dopo di che, sarà necessario specificare la Regione di residenza del proprietario, il tipo di mezzo, il numero di targa ed, infine, inserire il codice di controllo indicato. Insomma, una procedura piuttosto semplice ed alla portata di tutti, che aiuta gli automobilisti che non hanno propriamente una memoria di ferro, ad evitare spiacevoli sanzioni.