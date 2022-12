Come proteggere definitivamente i vetri dell’auto dal ghiaccio

Le notti invernali stanno raggiungendo temperature piuttosto basse, specialmente in alcune zone d’Italia, dove non è raro arrivare a percepire un freddo intenso che va al di sotto lo zero. In questi luoghi è comune che i vetri dell’auto si ghiaccino ed in pochi conoscono davvero come eliminare questo disagio.

Lasciare l’auto sulla strada per molti risulta essere l’unica possibilità dato che non sempre si ha a disposizione un garage in cui parcheggiare la propria macchina quando rimane inutilizzata. Durante la notte tuttavia possono crearsi molti disagi dovuti al mal tempo o al freddo che possono causare ritardi al lavoro, problemi all’auto o addirittura danni gravi che ne compromettono la funzionalità anche a lungo termine.

Nel mondo attuale riuscire a ad essere sempre in tempo per gli appuntamenti è di fondamentale importanza, soprattutto se si hanno impegni lavorativi in agenda che non possono essere rimandati. In questi casi ritrovarsi bloccati per un’auto fredda è davvero un dramma, soprattutto se i vetri sono tutti ghiacciati.

Immettersi nel traffico senza la giusta visibilità, oltre ad essere punibile per legge, può mettere a rischio sia i conducenti dell’auto che di tutti gli altri utenti della strada, compresi i pedoni che molto spesso sono presenti al mattino presto per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola.

Per evitare che si formi il ghiaccio sui vetri si può optare tra due vie, i rimedi fai da te ed i prodotti specifici venduti appositamente nei centri specializzati. In entrambi i casi tuttavia ci sono delle precauzioni da prendere affinché il ghiaccio venga sciolto senza arrecare danni ai vetri dell’auto.

Cosa fare e non fare per evitare la formazione del ghiaccio sui vetri dell’auto

Chi sceglie di acquistare i prodotti pronti all’uso può sicuramente scegliere uno spray adatto nei negozi in cui vengono venduti articoli per auto, alternativamente però ci si può adoperare seguendo delle indicazioni fai da te molto semplici avendo cura di non danneggiare la propria auto.

Prima di tutto è consigliabile accendere l’auto affinché il motore scaldi l’abitacolo, avendo cura di indirizzare l’aria sui vetri. Ogni volta che si lascia l’auto per diverse ore al freddo è anche utile lasciare sui vetri dei panni, meglio se umidi, oppure dei cartoni, così da evitare la formazione di ghiaccio.

Qualora invece il ghiaccio sia già presente sull’auto si può scegliere di:

spruzzare sul ghiaccio una miscela (da lasciare in auto per comodità) composta da acqua (1/3) e alcool denaturato (2/3)

passare un sacchetto pieno di acqua tiepida (mai bollente!) sul vetro

spruzzare sul vetro una miscela di acqua ed aceto