L’atmosfera natalizia può costare davvero caro agli italiani, ma c’è un rimedio per evitare stangate in bolletta

Non tutti hanno pensato a quanto quest’anno ci costerà l’atmosfera natalizia. Per cui, meglio fare qualche conto prima di ricevere sgradite sorprese, in particolare, sulla bolletta dell’energia elettrica.

Il Natale è una festa molto sentita dagli italiani che, nonostante, la crisi economica proprio non riescono a rinunciare alle luci, alle decorazioni, ai regali ed ai piatti della tradizione. Tuttavia, non tutti hanno fatto i conti su quanto i festeggiamenti peseranno sul budget familiare ed, in particolare, sulla bolletta dell’energia elettrica.

Di norma, i consumi per la luce aumentano notevolmente in questo periodo dell’anno. Si stima addirittura un incremento del 30%. In più, la bolletta della luce può essere ancora più pesante per chi utilizza luci natalizie di vecchia generazione per decorare la propria abitazione ed il tradizionale albero di Natale. È dimostrato, infatti, che utilizzando 2 o più fili di luci di luci di vecchia generazione, per circa 3 ore al giorno ogni giorno per tutta la durata delle feste, la bolletta può aumentare di oltre 50 euro.

Insomma, un incremento importante considerati i tempi che corrono ed i costi spropositati che già sosteniamo per i consumi dell’energia elettrica. Eppure un modo per mantenere l’atmosfera natalizia senza necessariamente dover prosciugare il conto, c’è! Scopriamo insieme cosa fare per abbattere i costi in bolletta durante le festività natalizie.

Festività natalizie: come evitare stangate in bolletta

Il caro bollette ha messo spalle al muro migliaia di famiglie italiane, che spesso faticano per arrivare a fine mese. Tant’è che la nuova squadra di Governo, con l’approvazione della nuova manovra, ha ampliato la platea di beneficiari del bonus bollette, alzando la soglia ISEE per il riconoscimento del sostegno economico dagli attuali 12 mila euro a 15 mila euro. Dunque, a partire dal nuovo anno crescerà il numero degli utenti che potranno usufruire del Bonus sociale bollette, intanto però, ci sono da affrontare le spese per le festività natalizie.

Come abbiamo anticipato, addobbare la propria casa con luci natalizie di vecchia generazione potrebbe costare davvero caro. Eppure, un modo per abbattere i costi, senza necessariamente rinunciare all’atmosfera natalizie, c’è!

Innanzitutto, si potrebbe optare per luci natalizie LED. Secondo le stime, questo tipo di illuminazione avrebbero un impatto davvero bassissimo sui consumi e comporterebbe un aumento di soli due euro circa in bolletta. In più, potrebbe essere una buona soluzione ridurre il numero di luci ed utilizzare un timer che ci consenta di evitare inutili sprechi oltre che spiacevoli sorprese in bolletta.