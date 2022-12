500 mila euro con i Gratta e Vinci: la fortuna bacia Terni

A Terni una signora è riuscita a portarsi a casa per il Natale una vincita di 500mila euro grazie ad un gratta e vinci superfortunato. La giocata è stata fatta nel bar di Maratta, nel comune di Narni.

Il gestore della tabaccheria è rimasto incredulo alla notizia raccontatagli dalla cugina che si trovava al lavoro al momento della vincita e nell’intervista rilasciata ai giornali ha spiegato tutta la vicenda, dicendo di conoscere anche la donna che ha ricevuto il biglietto vincente.

La dea bendata ha deciso pochi giorni fa di visitare Terni, più precisamente la ricevitoria del signor Riccardo Mancinelli, in via Vanzetti 53 a Maratta, in provincia di Terni, dove una donna ha grattato una schedina del Milionario, un Gratta e Vinci dal sostanzioso premio che le ha permesso di aggiudicarsi ben 500mila euro.

Il titolare della ricevitoria ha dichiarato: “In quel momento al bancone c’era mia cugina e questa donna ha acquistato il biglietto, è andata a grattarlo di fuori e poi è rientrata per verificare di averci visto bene. Il controllo del biglietto ha subito confermato che la cifra vinta non poteva essere pagata in ricevitoria e poi è apparso chiaro che la cifra, stavolta, era di quelle importanti”

La signora in questione risulta essere una donna del posto e secondo quanto riferito da Mancinelli avrebbe perso il posto di lavoro appena una settimana prima della grande vittoria, un colpo davvero fortunato soprattutto se si considera il periodo festivo in cui tutti ci troviamo.

Vittoria col Gratta e Vinci, le dichiarazioni del titolare

La ricevitoria era già stata protagonista di vittorie con le schede del Gratta e Vinci, tuttavia Mancinelli prosegue: “Questa volta il ‘colpo’ è grosso, Siamo davvero contenti per lei che passerà un bel Natale e per il nostro locale, associato ad una gioia del genere”.

Le vincite così importanti, come ci tiene a farlo sapere anche il titolare del locale fortunato, non possono essere ritirate in ricevitoria o nei bar in cui sono state effettuate le giocate, in quanto i fortunati dovranno fare richiesta all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l, per scegliere se ricevere il pagamento tramite assegno, bonifico bancario o postale.

Più precisamente per riscuotere i premi bisogna seguire queste indicazioni:

Il premio di fascia bassa ovvero inferiore o uguale a 500 euro, può essere ritirato in un qualsiasi punto vendita autorizzato

Il premio di fascia media, compreso tra 500 e 10mila euro, può essere ritirato esclusivamente nei punti vendita autorizzati attraverso un assegno o un bonifico (o viene accreditato sul conto personale in caso di vincita online tramite app)

Il premio di fascia alta, oltre i 10mila euro, può essere richiesto solo in una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo oppure direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma.