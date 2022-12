Come effettuare reclamo in Poste Italiane: la guida semplice

Reclamo Poste italiane, in questo modo è possibile lamentarsi in maniera facile e veloce.

Effettuare un reclamo in Poste Italiane può sembrare un’impresa, ma in genere basta seguire soltanto pochi passaggi.

Il reclamo per un disservizio in Poste Italiane si può fare in due modi alternativi, scopriamo quindi come procedere dopo aver subito un disservizio in Poste Italiane.

Come fare un reclamo in poste: la possibilità deriva dalla legge

Nel d.l. 261/1999 si stabilisce che Poste Italiane deve considerarsi responsabile per i servizi erogati, e deve anche garantire uno standard elevato in relazione al servizio offerto.

Se questo standard qualitativo non dovesse venire osservato, per il cliente sarà possibile effettuare un reclamo formale per le vie messe a disposizione dalla stessa azienda, in maniera quasi istantanea. Vediamo a quali servizi si può effettuare reclamo in Poste e quali sono le modalità proposte dalla stessa azienda per legge.

A quali servizi di Poste Italiane è possibile effettuare reclamo

Il reclamo per un disservizio in Poste può essere proposto da parte di chiunque ma soltanto per determinati prodotti, espressamente indicati. I prodotti sono elencati sul sito di poste come segue:

Problematiche sulla carta prepagata PostePay tradizionale o Evolution;

Disservizi su conto BancoPosta;

Problemi sui Fondi comuni di investimento;

Criticità sui contratti e i servizi di assicurazione;

Disservizi causati dall’operatore di Poste allo sportello.

In caso di reclamo, in Poste saranno obbligati a dare una risposta a chi richiede assistenza. Tuttavia, se la risposta dovesse tardare ad arrivare o non pervenire affatto, bisognerà rivolgersi all’Autorità Garante per le comunicazioni Agcom, mediante altre vie.

Ma diamo un’occhiata al procedimento da seguire per inoltrare formale reclamo in Poste.

Metodi per sporgere reclamo alle Poste

Sporgere reclamo formale alle Poste è molto semplice, basta soltanto collegarsi al sito della compagnia alla sezione “Reclami su servizi o prodotti”.

Una volta raggiunta questa pagina, si troveranno tutte le istruzioni per compilare i form di reclamo ai singoli prodotti di Poste Italiane, con tutte le alternative del caso concreto.

Oltre a questo, sarà possibile anche scrivere una lettera di reclamo.

Per redigere questa lettera, bisognerà compilare il modello in pdf che si può scaricare sempre nelle opzioni di reclamo offerte nella pagina di cui si parla e, una volta compilato, questo andrà inviato Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo reclamiretail@postecert.it, oppure via Fax al numero 0698686415 e tramite lettera raccomandata.

Infine, qualora non si possa utilizzare uno dei metodi proposti in precedenza, sarà possibile Consegnare la lettera di reclamo stampata e compilata direttamente in un ufficio Postale.