Come verificare il proprio saldo punti patente: la guida completa

Sapere il proprio saldo punti patente è molto semplice, basta solo seguire pochi passaggi.

La patente a punti è stata introdotta nel 2003, e prevede l’assegnazione di un totale di 20 punti iniziali a ogni automobilista.

Se si commette un’infrazione del codice della strada, i punti saranno sottratti dalla propria patente in una quantità variabile, a seconda dell’infrazione contestata.

Se poi si arriva a perdere tutti i punti della patente, bisognerà affrontare di nuovo l’esame di guida, ma ci sono anche altri metodi per recuperare i punti persi sulla patente.

Alcune scuole guida, infatti, organizzano specifici corsi volti al recupero dei punti, che permettono di rimpinguare il saldo punti una volta che sono stati decurtati in seguito alle infrazioni.

Ma come fare a verificare quanti punti rimangono sula nostra patente? Vediamo quindi come fare per conoscere il proprio saldo punti patente, attraverso tutti i metodi principali forniti dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibile.

Come verificare il proprio saldo punti patente

Per verificare il saldo dei punti della propria patente, il modo più facile e intuitivo è quello di procedere mediante il sito internet del portale dell’automobilista.

Una volta aperta la home page del sito, occorre accedere al portale. Per farlo, è possibile autenticarsi anche attraverso le credenziali d’accesso SPID o CIE e, una volta autenticati, bisognerà seguire i seguenti passaggi:

All’interno della propria area personale, navigare fino al menù sulla sinistra, denominato “Accesso ai servizi”;

Dal menu a tendina che comparirà, selezionare l’opzione “Verifica punti patente”;

Dopo avere aperto questa sezione sarà sufficiente selezionare l’estratto conto della patente di riferimento e accedere alla tabella riepilogativa per un controllo del saldo dei punti.

In questa sezione saranno presenti tutti i propri dati personali, e sarà inoltre possibile scaricare l’attestato del saldo punti patente in formato PDF.

Metodi alternativi per conoscere il saldo punti patente

Il controllo del saldo punti online può essere effettuato anche attraverso l’app IPatente. Questa consiste nell’applicazione della Motorizzazione che permette di controllare sia lo stato delle revisioni e dei bolli dei propri veicoli, sia il saldo punti patente.

Inoltre, se non si avesse voglia di accedere al portale o all’app IPatente, si può verificare il saldo dei punti telefonando al numero 848 872 872.

Il servizio costa quanto una telefonata urbana, e consiste in un sistema automatizzato con una voce guida. Durante la chiamata, come se si fosse in attesa per parlare con un operatore della vostra compagnia di telefonia, occorrerà seguire alcune istruzioni. Alla fine, si potrà sapere qual è il proprio saldo punti della patente.