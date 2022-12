Notaio, il lavoro della vita: ne cercano 400 in tutta Italia, come candidarsi

A partire dal 10 Gennaio tutti gli aspiranti notai potranno fare richieste per partecipare al concorso che mette a disposizione oltre 400 posizioni professionali, pronte per accogliere i migliori candidati presenti su tutto il suolo nazionale.

Il concorso notarile si terrà in primavera e sarà composto da molteplici prove d’esame che dovranno essere superate da candidati idonei che riescano a soddisfare i principali requisiti imposti per i concorsi che verranno elencati nell’articolo.

Le persone interessate al concorso avranno tempo dal 10 Gennaio 2023 al 9 Febbraio 2023 per inviare la domanda di iscrizione e per prepararsi alle prove di esame previste per il concorso.

Per candidarsi bisognerà inviare la domanda sia in vita telematica, sul form che verrà reso disponibile al momento dell’apertura delle iscrizioni, che tramite raccomandata AR destinata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente del luogo di residenza.

Per iscriversi al concorso bisogna:

essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea

aver compiuto 21 anni

non avere reati penali

non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a 6 mesi, anche nel caso in cui venga comminata una pena di durata minore

essere possesso della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza

avere ottenuto l’iscrizione tra i praticanti presso un Consiglio notarile e aver conseguito la pratica per 18 mesi

non essere stato dichiarato non idoneo in 5 precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.69

Cosa c’è da sapere sul concorso per Notai 2023

Le date e gli orari del concorso verranno resi pubblici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica sotto “Concorso ed Esami”, il 14 Marzo 2023.

Una volta iscritti al concorso le persone dovranno prepararsi per sostenere complessivamente 6 prove d’esame:

3 scritte, che riguarderanno due atti tra vivi, di cui uno commerciale ed un atto di ultima volontà

3 orali, che potranno essere conseguiti solo all’ottenimento di almeno 35 punti per ciascuna delle prove scritte, che verteranno su disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di Notaio disposizioni riguardanti i tributi sugli affari.



Per superare il concorso il candidato dovrà totalizzare almeno 210 punti su 300 totali, così da poter essere ritenuta una risorsa valida e comparire nell’elenco della graduatoria. I vincitori avranno 15 giorni di tempo per comunicare la sede in cui si ha intenzione di entrare in servizio.