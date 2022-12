Nuovo Digitale Terrestre: chi supera questa età ha una grandissima chance

Buone notizie in arrivo per alcuni cittadini che avranno la possibilità di non pagare il decoder utile per il passaggio al digitale di seconda generazione.

Con il passaggio al nuovo digitale terrestre, solo i possessori di televisori compatibili allo standard DVB – T2 potranno continuare a vedere le reti televisive nazionali e locali. Infatti, lo switch – off dei canali fa calare il sipario sulla vecchia codifica Mpeg – 2, per cui, dovremo dire addio ai canali che non trasmettono in HD. Alla luce di questo balzo tecnologico, è necessario essere dotati di un dispositivo compatibile con la trasmissione in alta definizione.

Nonostante, gli smart TV venduti negli ultimi anni, siano quasi tutti compatibili con il digitale terrestre di seconda generazione, sono ancora in molti ad avere in casa una tv non adatta. Tuttavia, al momento attuale, non è più possibile accedere ai bonus dedicati alla sostituzione dei televisori. Infatti, il bonus TV, anche se secondo la nuova Legge di Bilancio, potrebbe essere riproposto con l’arrivo dell’anno nuovo, grazie ad un rifinanziamento di 100 milioni di euro, ora non è un’agevolazione di cui è possibile usufruire, a causa dell’esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Governo.

Discorso diverso nel caso di cittadini over 70 con determinati requisiti, per i quali è ancora previsto il riconoscimento del bonus decoder. Ecco cos’è e a chi spetta.

Nuovo Digitale Terrestre: decoder a casa gratis per gli over 70

Recentemente, il Governo ha messo in campo diversi incentivi con lo scopo di sostenere i cittadini ad affrontare la spesa imprevista per l’acquisto di un nuovo televisore adatto al passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, o semplicemente, di un decoder. Tuttavia, a causa dell’esaurimento dei fondi messi a disposizione, già dallo scorso non è più possibile usufruirne.

Tra i bonus rimasti attivi, quello dedicato alle persone più anziane, gli over 70 in situazione economica non florida. Nello specifico, il bonus prevede la possibilità di ottenere un decoder gratuito e consegnato direttamente a casa, a patto che, il soggetto interessato abbia un età pari o superiore a 70 anni, un reddito lordo annuo da pensione personale non superiore a 20 mila euro e sia titolare di un abbonamento Rai.

I cittadini in possesso dei requisiti necessari può presentare richiesta in tre diversi modi. Può richiedere il bonus decoder a domicilio telefonando al numero verde 800776883, online sul portale dedicato oppure recandosi fisicamente agli sportelli postali. Basterà presentare il codice fiscale ed il numero di tessera sanitaria ed, infine, fornire il proprio numero di cellulare.