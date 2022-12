Lotteria degli scontrini: dal 2023 cambia tutto

A partire dai primi mesi del 2023, cambierà il funzionamento della lotteria degli scontrini, e l’estrazione dei premi diventerà addirittura istantanea.

La prima lotteria degli scontrini ha evidenziato degli aspetti che hanno scoraggiato le persone a parteciparvi. Per questo il governo è al lavoro per stravolgerne il funzionamento.

Procedimenti troppo lunghi nell’assegnazione dei premi e necessità di avere un codice scontrino, hanno fatto desistere la maggior parte degli italiani dal parteciparvi.

Vediamo quindi in che modo sarà cambiata la lotteria degli scontrini 2023 e quali saranno i nuovi metodi e le tempistiche per l’estrazione dei nuovi premi.

Lotteria degli scontrini: cosa non ha funzionato

Attualmente, attraverso l’iniziativa della lotteria degli scontrini, chi mostra al cassiere il proprio codice lotteria può tentare la sorte alla cassa di ogni esercizio.

Mostrando il proprio codice cliente, infatti, potrà partecipare all’estrazione dei premi.

Dopo aver fornito il proprio codice, il cliente potrà partecipare all’estrazione, con omaggi che verranno assegnati con periodicità annuale, mensile o settimanale.

Dal momento che questa procedura di estrazione dei premi risulta articolata, macchinosa e relativamente lunga, molta gente ha preferito non partecipare all’iniziativa.

La scarsa partecipazione della popolazione italiana, quindi, ha indotto il governo a ideare una nuova strategia per invogliare la partecipazione alla lotteria. Vediamo di cosa si tratta.

Come cambierà la lotteria degli scontrini nel 2023

Durante i primi mesi del prossimo anno, il governo ha intenzione di applicare delle nuove procedure di estrazione dei premi per partecipare alla lotteria degli scontrini.

Di concerto con l’agenzia delle dogane e dei Monopoli e l’agenzia delle entrate, l’esecutivo è impegnato nello sviluppo di un applicativo informatico che permetta di produrre un QR code in seguito al rilascio dello scontrino al cliente.

Il QR code sarà necessario al partecipante per verificare la vincita alla lotteria degli scontrini con un’app installata sul proprio smartphone, e l’eventuale premio sarà istantaneo, non settimanale, annuale o mensile.

Ci sono buone probabilità che il sistema di estrazione dei premi non venga del tutto sostituito, ma sia soltanto affiancato da quello nuovo.

Quando verrà introdotto il nuovo meccanismo della lotteria degli scontrini

Non bisognerà attendere molto per la nuova versione della lotteria degli scontrini.

Essa, infatti, verrà introdotta già a partire dall’inizio del 2023 in versione beta, e andrà a regime al più tardi nel mese di giugno.

Perciò non ci resta che attendere di vedere come verrà cambiata la lotteria degli scontrini, per tentare la sorte dopo aver fatto la spesa in maniera istantanea.