Versare soldi sul conto senza fare file agli uffici postali da oggi è possibile, scopri come fare

Non tutti sono a conoscenza della possibilità di versare denaro cash sul proprio conto corrente, comodamente attraverso il Postamat, senza necessariamente dover fare lunghe code agli uffici postali. Ecco come fare.

Poste Italiane è sempre molto attenta alle esigenze dei propri clienti, per cui, si impegna ad ampliare costantemente la gamma dei servizi offerti, dimostrandosi all’altezza delle più grandi realtà bancarie del Paese.

Anche in tema sportelli ATM Postamat, Poste Italiane ha fatto passi da gigante, grazie all’aggiornamento del pacchetto di servizi accessibili. Gli sportelli automatici, oltre che essere sempre più numerosi (sono oltre 8 mila in tutte le città), sono sempre più evoluti. Attraverso di essi, i correntisti postali possono effettuare diverse operazioni. Dal prelievo di denaro, alle ricariche per il cellulare, dal pagamento dei bollettini, al versamento di denaro sul conto corrente in qualsiasi momento della giornata, senza necessariamente recarsi negli uffici.

Proprio riguardo al versamento di soldi sul conto attraverso gli sportelli Postamat, focalizziamo la nostra attenzione e scopriamo, per chi ancora non lo sapesse, qual è la procedura da seguire.

Versare denaro sul conto corrente attraverso gli sportelli Postamat: come fare

Confermando l’attenzione che riserva ai propri clienti, Poste Italiane ha aggiornato anche il pacchetto di servizi offerti dagli sportelli ATM Postamat, concedendo la possibilità di effettuare versamenti di denaro sul proprio conto corrente in totale autonomia, evitando di fare code negli uffici postali. Ecco come versare soldi contanti all’ATM Postamat.

L’operazione è davvero facile ed intuitiva. Basta inserire la propria carta e, successivamente, selezionare dal menu contestuale la voce “Versamento Contanti”. A questo punto, il dispositivo chiederà di inserire il proprio codice pin, dopo di che, sarà possibile inserire le banconote. Gli sportelli accettano tagli di banconote da 5, 10, 20, 50 e 100 euro. Una volta conclusa l’operazione, sullo schermo comparirà il riepilogo. Esso indicherà il numero di banconote inserite per ciascun taglio, il totale parziale, e l’importo totale del versamento. Infine, il cliente potrà scegliere se stampare la ricevuta cartacea con i dettagli dell’operazione. Attualmente, il servizio è disponibile sui nuovi ATM Postamat Cash – In, installati nelle principali città italiane. Ma presto saranno estesi a tutto il territorio nazionale.

In conclusione, ricordiamo che Poste Italiane offre la possibilità di prelevare in modalità “cardless”, cioè senza il bisogno di inserire materialmente la carta nello sportello ATM Postamat. Disponibile in App Postepay e App BancoPosta, la funzionalità consente ai titolari di Conto BancoPosta, di Carte Postepay, di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali ed ai possessori di Carta Libretto, di prelevare denaro contante anche senza avere con sé la carta ed in pochi semplici passaggi.