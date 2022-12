Bonus Infissi, ufficializzata la proroga: la sostituzione di finestre e infissi a costo agevolato

La nuova Legge di Bilancio prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 dei bonus edilizi. Fra questi, sarà possibile usufruire del bonus infissi o bonus finestre, l’incentivo che consente di sostituire finestre ed infissi a costo agevolato. Ecco nel dettaglio come funziona.

È stata ufficializzata la proroga dei bonus edilizi fino al 31 dicembre 2024, tra questi, l’agevolazione che consente di accedere ad una detrazione fiscale sui costi sostenuti per la sostituzione di finestre ed infissi della propria abitazione.

I bonus per la sostituzione degli infissi sono il Bonus Casa 50%, il Bonus Sicurezza 50% e l’Ecobonus 50%. Queste misure, non solo concedono la possibilità di non dover effettuare necessariamente lavori di ristrutturazione in combinazione con la sostituzione delle finestre e/o degli infissi, ma in alcuni casi, offrono la possibilità di avere lo sconto direttamente in fattura.

Oltre alle finestre e gli infissi, la misura comprende porte e portoni blindati, persiane e tutti gli altri strumenti utili a migliorare il rendimento energetico e la sicurezza dell’immobile. Ecco spiegate nel dettaglio le diverse formule.

Bonus per la sostituzione degli infissi: Bonus Casa 50%, Bonus Sicurezza 50%, Ecobonus 50%

Come abbiamo anticipato, per sostituire gli infissi e/ o le finestre, è possibile usufruire di tre tipi di agevolazioni. In base alle ultime disposizioni è possibile usufruire del Bonus Casa 50%, del Bonus Sicurezza 50% e dell’Ecobonus 50% fino al 31 dicembre 2024.

Il primo incentivo può essere utilizzato per lavori di restauro, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Consente una detrazione fiscale pari al 50% dell’importo speso su una spesa massima di 96 mila euro. Proprio come il Bonus Casa 50%, anche il Bonus Sicurezza 50% prevede una detrazione del 50%, in questo caso però è utile per prodotti legati alla sicurezza come porte blindate, persiane di sicurezza, inferriate. Infine, con l’Ecobonus è possibile ottenere una detrazione del 50% su una spesa massima di 120 mila euro, ma in questo caso, gli infissi in sostituzione devono avere dei valori di trasmittanza termica specifici, basati sulla zona climatica di appartenenza.

Insomma, l’anno si chiude con una buona notizia per chi ha intenzione di cambiare i vecchi infissi e/o le finestre in casa. Del resto, si tratta sicuramente di un buon momento per poter avere degli infissi e/o delle finestre nuove in casa a basso costo. Ad ogni modo, quale che sia il tipo di formula scelto, il nostro consiglio è sempre quello di affidarsi ad imprese edilizie serie ed affidabili, che abbiano la giusta esperienza e professionalità, al fine di non incappare in spiacevoli imprevisti o problemi.