Viaggiare sui mezzi pubblici costerà di più, cala il sipario sul bonus trasporti: ma un modo per risparmiare c’è!

Al momento, non sembra essere prevista per il nuovo anno, una proroga al bonus trasporti. La nuova squadra di Governo cala il sipario sullo sconto per i servizi di trasporto pubblico. Ma un modo per risparmiare c’è! Ecco come fare.

Il bonus trasporti consiste nello sconto per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per il trasporto ferroviario nazionale, ad eccezione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area business salottino. Si tratta, di un incentivo introdotto dal primo Decreto Aiuti rivolto ai cittadini che nel 2021 hanno registrato un reddito personale lordo annuo non superiore a 35 mila euro e copre il 100% della spesa, fino ad un massimo di 60 euro al mese.

Il Governo aveva stanziato in tutto 180 milioni di euro per il 2022, ma al momento, pare che l’agevolazione non sarà prorogata per il nuovo anno. In altre parole, a partire da gennaio 2023 non sarà più possibile presentare domanda per accedere allo sconto sulle spese sostenute per l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Tuttavia, un modo per sfruttare il bonus trasporti per il nuovo anno ci sarebbe! Vediamo come fare.

Cala il sipario sul bonus trasporti: ma un modo per risparmiare c’è! Ecco come fare

Insomma, il nuovo Governo non pare intenzionato a prorogare il bonus trasporti per il 2023. Per cui, sono gli ultimissimi giorni per poter usufruire del contributo riconosciuto sull’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico, valido solo fino al prossimo 31 dicembre 2022. Tuttavia, un modo per sfruttare il bonus trasporti anche per il prossimo anno c’è.

Come abbiamo detto in precedenza, gli utenti potranno richiedere l’agevolazione fino al prossimo 31 dicembre, per cui, acquistando proprio in questi giorni, un abbonamento annuale per il 2023, può essere ancora riconosciuto lo sconto di 60 euro. Insomma, uno stratagemma che di questi tempi può far comodo.

Per presentare la domanda di bonus trasporti occorre collegarsi alla piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it e, successivamente, accedere all’area riservata attraverso Spid o Cie (Carta di Identità elettronica). Si deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario, oltre che il reddito complessivo. Non è obbligatoria la presentazione della certificazione ISEE, per la quale basta anche solo un’autocertificazione. A domanda inoltrata, sarà inviato all’utente, un codice e un qr- code da presentare in biglietteria per ottenere lo sconto. L’istanza conterrà anche l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, la data entro cui utilizzarlo e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico.