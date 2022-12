WhatsApp, se hai questi smartphone non funzionerà più: attenzione

Dall’inizio del nuovo anno bisognerà cambiare smartphone, o meglio: dovrà farlo chi ha ancora alcuni dispositivi datati.

L’annuncio è di qualche mese fa, e il tempo è ormai scaduto: fra pochi giorni la nota app di messaggistica istantanea non sarà più compatibile con alcuni modelli.

Tra gli smartphone incompatibili ci sono tanti modelli con sistema operativo Android, quanto iOS, e le versioni sulle quali l’app smetterà di funzionare non sono nemmeno troppo vecchie. Vediamo di quali si tratta.

WhatsApp smetterà di funzionare con questi sistemi operativi

Chi ha la necessità di usare WhatsApp anche su uno smartphone più datato dovrebbe controllare la versione del sistema operativo installata.

A partire dagli inizi del 2023, WhatsApp non funzionerà più con gli smartphone che hanno installato iOS 12.1 oppure Android 4.2 Jelly Bean.

La notizia appare poco preoccupante per gli utenti Android, anche perché solo in pochi possiedono ancora un Android Jelly Bean, la cui data di rilascio risale a dieci anni fa.

Più preoccupante è l’annuncio che riguarda gli smartphone Apple: iOS 12.1 risale soltanto a pochi anni fa, precisamente al 2018.

Quali modelli di cellulare saranno coinvolti

In casa Apple verranno travolti dalla novità gli iPhone 5 e 5C.

Per quanto riguarda i dispositivi Android, invece, la lista è lunga e varia.

In casa Samsung, ad esempio, WhatsApp non funzionerà più sui modelli S3 mini, S2, Samsung Galaxy core e Ace 2.

In casa Sony, invece, verranno coinvolti gli Xperia Net, Arc S e Miro, mentre in casa LG molti modelli, come l’optimus 4X HD e gli Optimus F3, 5 e 6 non supporteranno più WhatsApp.

Inoltre non potranno più usare WhatsApp anche gli HTC Desire 500 e gli Huawei P1, Ascend D1 e Mate.

Chiunque possieda uno smartphone Android, quindi, è bene che controlli la versione del proprio sistema operativo per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Come controllare la propria versione di android

Il controllo della propria versione Android è molto intuitivo e semplice, o comunque del tutto simile alla maggior parte delle versioni. Semplificando, bisogna fare così:

Nel menu del proprio smartphone, bisogna selezionare l’icona “Impostazioni”.

In seguito, si vada su “info telefono” e si selezioni la voce “versione Android”.

Se alla schermata che si apre si vede una gelatina di frutta, il proprio smartphone non sarà compatibile con whatsapp dall’inizio del 2023.

Di conseguenza, se si vuole ancora usare l’applicazione, occorre cambiarlo subito.