Monopattini elettrici, saranno previste nuove regole: aumentano le multe

L’uso dei monopattini elettrici deve essere subito regolamentato, nel settore regna il Far West.

In questi anni ci sono state ben 23 vittime in seguito a incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici, è quanto emerge dai dati relativi agli anni 2021-2022.

In gennaio si riunirà un tavolo di tecnici per stabilire in via definitiva le proposte presentate in prima battuta durante la riunione del 22 dicembre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Durante questa prima riunione era presente anche il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, e hanno inoltre partecipato il ministro Salvini, il capo della polizia Lamberto Giannini e Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione.

Vediamo dunque quali sono stati i punti discussi, e quale sarà il contenuto delle norme che, di qui a breve, introdurrà una stretta definitiva sulla circolazione dei monopattini elettrici.

Le misure per la regolamentazione dei monopattini elettrici

La possibilità che venga imposto l’uso del casco anche alla guida dei monopattini elettrici si fa più concreta, e per contrastare gli incidenti che avvengono durante le ore notturne, si pensa di intensificare i controlli in queste ore.

Se ci si trova sotto l’effetto di alcol e/o stupefacenti le pene saranno più severe, e le scuole dovranno ricoprire un ruolo chiave nella sensibilizzazione dei giovani.

Solo così potrà farsi una prevenzione mirata a quel target di soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, o l’hanno raggiunta da poco, e si pensa di introdurre anche la possibilità di dare crediti scolastici extra.

Le proposte, durante la riunione del 22 dicembre, sono state soltanto abbozzate, ma in gennaio verrà convocato il Tavolo definitivo in cui si tradurranno in regole le decisioni ora prese, dando la possibilità ad altri ministeri competenti, come il ministero della giustizia, di partecipare alla definizione delle norme.

Il parere del Codacons e il Piano di Natale

Il Codacons ha espresso parere favorevole in seguito alla riunione dei ministri, ma ha fatto anche notare che, senza incrementare i controlli, le misure non saranno pienamente efficaci.

Secondo l’associazione di tutela dei consumatori, nel settore della regolamentazione dei monopattini elettrici “regna il Far West”, e le norme nazionali mancano del tutto.

In questo momento interlocutorio, fino alla definizione definitiva delle norme, il ministero dell’interno ha preparato un “Piano di Natale”, volto a introdurre controlli più intensi nei luoghi con maggiore afflusso di persone durante le festività natalizie.

Durante questo periodo saranno controllati maggiormente aeroporti e porti, ma anche le stazioni della metropolitana, quelle ferroviarie, gli aeroporti e i porti vedranno una presenza maggiore di forze dell’ordine.