Opportunità di lavoro: rider nel Food Delivery, cosa fa e quanto guadagna

Il mondo del lavoro è sempre in evoluzione. Tra le occupazioni che vanno forte in questo momento, soprattutto tra i più giovani, lavorare come rider nel Food Delivery.

Il rider nel Food Delivery si occupa di consegnare a domicilio, piatti e cibo ordinati online dai clienti. In buona sostanza, il cliente effettua l’ordine ed il fattorino lo riceve tramite una notifica che arriva direttamente sul suo cellulare o su un dispositivo fornitogli in dotazione dall’azienda. Dopo di che, l’addetto ritira l’ordine presso il ristorante o la pizzeria scelto dal cliente, lo inserisce in uno zaino o una borsa termica e lo trasporta presso il domicilio del cliente o, comunque, nel luogo dove la clientela ha richiesto di ricevere l’ordine.

Insomma, si tratta di un’occupazione dinamica ma piuttosto semplice e rappresenta una soluzione piuttosto allettante, soprattutto, per i più giovani in cerca di una prima esperienza lavorativa o, comunque, per avere guadagnare denaro in modo veloce. Solitamente, questi fattorini lavorano per grandi aziende, come ad esempio, Glovo.

Questa piattaforma di consegne a domicilio, offre molte possibilità di collaborazione. Andiamo allora a scoprire le soluzioni che Glovo propone, quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi per la posizione di addetto alle consegne a domicilio.

Lavorare con Glovo: come candidarsi

Come abbiamo accennato, capita spesso che grandi aziende come Glovo ricerchi addetti alla consegna. Candidarsi è piuttosto semplice, basta iscriversi alla piattaforma inserendo il proprio nome e cognome, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e selezionare la località. Chiaramente, prima di candidarsi è opportuno controllare di essere in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la posizione. Innanzitutto, occorre avere a disposizione uno smartphone tramite il quale ricevere le notifiche degli ordini ed un mezzo di trasporto, che può essere una bicicletta, un motorino o un’auto per le consegne. In più, occorre essere maggiorenni. Va specificato che non importa il titolo di studio per lavorare come ridere nel food delivery, tuttavia, è fondamentale essere puntuale, veloce e avere una buona conoscenza delle strade.

Di norma, i rider riescono a guadagnare da un minimo di 450 ero, fino arrivare a 1500 euro. Tuttavia, l’importo varia notevolmente in base all’esperienza e dai voti ottenuti dagli utenti.

Insomma, un impiego che richiede alcune precise caratteristiche oltre che una buona resistenza fisica, ma che consente, in base all’impegno, di ottenere un’entrata piuttosto soddisfacente soprattutto per i più giovani in cerca di una prima occupazione o di un modo veloce per guadagnare denaro.