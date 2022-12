Digitale terrestre, sulla TV compare “segnale assente”: ecco come risolvere

Digitale terrestre: sta avvenendo lo switch off totale verso le nuove frequenze.

Chi si è dotato di decoder nuovo, dovrebbe subito montarlo per continuare a vedere i canali in chiaro.

Chi invece ha già un televisore, non dovrebbe avere problemi, anche se si consiglia sempre di procedere a effettuare una nuova sintonizzazione dei canali.

Ecco come procedere per verificare che sia tutto a posto, e che la propria televisione possa continuare a funzionare a dovere anche con l’inizio dell’anno nuovo.

La televisione si accende, ma compare la scritta “segnale assente”

Se sullo schermo acceso la scritta e “segnale assente”, bisognerà controllare in primo luogo il collegamento dell’antenna TV.

Il procedimento è leggermente diverso a seconda che si abbia una TV con decoder esterno, o una di recente fabbricazione, con decoder incorporato.

TV con decoder esterno

Se il proprio televisore non è dotato di decoder interno DVB-T2, e si è optato per l’acquisto di un decoder esterno, il primo passo da fare quando compare l’avviso “segnale assente” è verificare che il cavo antenna sia correttamente collegato.

Se il cavo antenna e l’eventuale alimentatore dell’antenna sono correttamente connessi, il problema sarà dovuto alla sintonizzazione dei canali.

Effettuare una sintonizzazione dei canali è molto simile sia se si possiede un decoder, sia se si possiede un televisore con decoder integrato.

Nel prossimo paragrafo vedremo come effettuare una sintonizzazione manuale in entrambi i casi.

Ricarica canali

Per effettuare una nuova sintonizzazione canali con un decoder esterno, bisogna accendere il decoder e navigare, col telecomando del decoder, nel menu dello stesso dispositivo.

Scorrendo tra le voci bisogna individuare la “Ricerca canali”.

Una volta selezionata questa voce, bisogna essere sicuri che la modalità di ricerca sia impostata su “DVB-T2”.

Solo in seguito sarà possibile avviare la scansione e aspettare che termini.

Una volta terminata la sintonizzazione dei canali, la visione dei programmi in chiaro dovrebbe essere completa.

Se ci dovessero essere ulteriori problemi, si consiglia di contattare un tecnico antennista.

Sintonizzazione con decoder integrato

Se si possiede una TV con decoder integrato, la procedura è molto simile ma con qualche differenza.

Per procedere alla sintonizzazione canali con una TV a decoder integrato, si vada nel menu del televisore attraverso il telecomando dell’apparecchio.

Una volta qui, selezionare la voce “prima installazione”, “ricerca canali” o simili.

In seguito, impostare la modalità di ricerca in “DVB-T2”, e procedere alla “scansione completa” dell’etere in chiaro.

Come precisato per le TV con decoder esterno, se la sintonizzazione non dovesse andare a buon fine, si consiglia di contattare un tecnico riparatore TV o antennista.