Green pass falsi, il processo colpisce anche Madame: cosa rischia la cantante

Le indagini per i Green pass falsi emessi da alcuni specialisti in Veneto stanno mettendo al centro dell’attenzione anche due personaggi famosi che potrebbero subire pesanti provvedimenti.

La cantante Madame e la tennista professionista Camila Giorgi sono rientrate tra le attenzioni della Procura della Repubblica, la quale sta attualmente provvedendo alle verifiche sulle possibili false vaccinazioni registrate a Vicenza, ecco cosa rischierebbero.

L’inchiesta è cominciata circa un anno fa quando alcune segnalazioni da parte dell’Ulss 8 hanno evidenziato delle anomalie nella quantità di vaccinazioni effettuate nello studio della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, nel vicentino. A seguito delle indagini la dottoressa è stata arrestata per aver compiuto il fatto, tuttavia ora le Autorità si stanno concentrando sui vari fascicoli dei pazienti del medico, tra i quali compaiono anche Camila Giorgi e Francesca Calearo.

I sospetti degli inquirenti sono alimentati soprattutto da alcuni aspetti particolari che dovranno essere esplorati con attenzione in quanto potrebbero causare alle due personalità pubbliche provvedimenti molto seri oltre a quelli che spetterebbero alle altre persone potenzialmente coinvolte nel caso, i quali avrebbero comunque commesso un reato grave punito severamente.

Il reato in questione è l’utilizzo di atto falso per i pazienti, punibile con la reclusione da due mesi a due anni, e falsifica di certificazione per la dottoressa che prevede da 6 mesi fino a 3 anni di carcere. La dottoressa attualmente è tornata in libertà in quanto secondo gli avvocati non esisterebbe il pericolo della reiterazione del reato.

Cosa rischia Madame

Tenendo in considerazione tutti i dati in possesso la posizione più scomoda sarebbe quella della tennista in quanto Giorgi è originaria di Macerata e non ha alcun legame con la regione, a differenza di Madame che invece è originaria proprio della provincia di Vicenza.

Nel caso in cui il reato sussista tuttavia le due ragazze potrebbero trovarsi davanti ad un vero e proprio blocco della carriera dato che ad esempio il caso Giorgi verrebbe presentato alla Federazione Italiana Tennis, le cui regolamentazioni sportive difficilmente ammetterebbero un comportamento simile.

Per Calearo la situazione sembrerebbe essere meno grave infatti i suoi concerti potevano essere tenuti anche solo con un tampone negativo inoltre, almeno quanto riferito dall’ANSA, tra Madame e la Rai non esiste attualmente alcun contratto che li leghi, quindi la rete televisiva non può applicare il proprio codice etico, tuttavia le novità riguardanti il futuro Festival di San Remo (che avrà luogo tra il 7 e l’11 Febbraio) potranno arrivare solo in futuro.