Lavorerai a Capodanno? Scopri quanto riuscirai a guadagnare durante le feste

Per quanto notoriamente le festività siano fatte per passare tempo in famiglia, godendosi il clima sereno e gioioso del Natale, sono molte le persone che dovranno lavorare anche a Capodanno.

Lavorare durante le feste può davvero apportare un incremento in busta paga? In questo articolo si potrà trovare la risposta a questa domanda tenendo in considerazione i molteplici e vari aspetti presenti nei contratti di lavoro attualmente presenti in Italia.

Come ogni anno c’è anche chi dovrà essere disponibile per lavorare durante i giorni festivi, come ad esempio i medici ma anche camerieri, ristoratori ed albergatori tra le tante categorie nominabili. A seconda del proprio contratto c’è anche chi potrebbe guadagnare molto più del solito, soprattutto se si considerano le festività che cadono nel weekend.

Per quanto lavorare durante le festività sia tutt’altro che piacevole i dipendenti potrebbero raccogliere i frutti di questi sforzi già a Gennaio 2023, quando riceveranno gli stipendi maggiorati grazie alle leggi che regolano le retribuzioni del lavoro svolto durante alcuni giorni dell’anno.

Prima di tutto è bene sapere che lo stipendio non aumenterà a tutti, infatti ogni tipologia di contratto è a sé e per avere la sicurezza di quanto si andrà a guadagnare nel mese di Dicembre si dovrà quindi controllare attentamente il proprio contratto di lavoro che è stato firmato al momento dell’assunzione, controllando il proprio inquadramento ed il Ccnl di riferimento.

Quanto si guadagna lavorando a Capodanno?

Uno dei Ccnl che può essere preso in considerazione è quello del settore del commercio in quanto un gran numero di lavoratori che dovranno prestare servizio anche a Capodanno fanno proprio parte di questo settore.

Tutti coloro che hanno lavorato nel giorno di Natale hanno avuto la “fortuna” di veder coincidere il 25 Dicembre con la Domenica e, secondo l’articolo 143 del Ccnl del commercio queste giornate vengono pagate in maniera maggiorata dato che il lavoratore potrà avere un aumento della paga giornaliera pari al 30%. I metalmeccanici che hanno lavorato a Natale invece riceveranno un aumento del 50%.

Nel caso di Capodanno tuttavia, se si considera il 31 Dicembre come giornata lavorativa, non si potranno pretendere grosse somme dato che sabato è considerato un giorno feriale qualunque e a meno che non si lavori oltre la mezzanotte, come può capitare per camerieri impegnati nel servire i propri clienti. In quest’ultimo caso infatti i compensi verranno aumentati del 25% per la fascia oraria 23-06 a cui verrà aggiunto il 20% del 1° Gennaio.