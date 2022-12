Tutti i bonus previsti per il 2023: la lista completa vi sorprenderà

La Legge di Bilancio aspetta solo l’ok del Senato per essere approvato e tra le misure strutturali previste per il prossimo anno sono stati inseriti anche numerosi bonus a sostegno delle famiglie.

I sostegni che verranno erogati a partire da Gennaio costituiscono la fetta più ampia delle spese previste nel Bilancio in quanto andranno a contrastare il caro vita tramite bonus legati alla spesa alimentare, alle bollette ma anche alla cultura ed allo psicologo, ecco la lista completa.

Il primo bonus, annunciato già nei mesi scorsi è quello legato al caro energia, che costerà 21 dei 35 miliardi di euro totali messi a disposizione per il Governo. Le famiglie dall’ISEE basso che godranno di questo vantaggio potranno ricevere un notevole sconto in bolletta, ma solo qualora l’ISEE non superi i 15 mila euro o 20 mila euro, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare.

Per il 2023 è stato anche prorogato il bonus destinato ai neo 18enni, i cui 500 euro sono utilizzabili per sostenere l’acquisto di libri, biglietti per eventi, cinema, concerti, spettacoli, musei o teatri. Dal 2024 tuttavia questo bonus cambierà e verrà sostituito da due misure, cumulabili e sempre dal valore di 500 euro, che saranno erogati per merito e per il reddito.

Queste prenderanno il nome di “Carta della cultura Giovani” e verrà distribuita ai giovani il cui ISEE del nucleo familiare non dovrà superare i 35mila euro, e la “Carta del merito”, assegnata a chi si diplomerà con il massimo dei voti.

Tutti i principali bonus del Governo Meloni

Torna nel 2023 anche il bonus psicologo, introdotto nel dl Milleproroghe, il cui valore aumenterà da 600 a 1500 euro con i quali sarà possibile, per le famiglie con un ISEE non superiore ai 50mila euro, pagare fino ad una soglia di 50 euro a seduta. Le risorse destinate a questo bonus cresceranno nel 2024, aumentando da 5 milioni a 8 milioni.

Il Bonus Mobili rimarrà valido anche nel 2023 anche se con alcune modifiche, infatti per quanto la detrazione si assesti al 50%, il tetto massimo della spesa non sarà più di 10mila euro ma di 8mila euro.

Il Superbonus, come già è stato annunciato recentemente, passerà dal 110% al 90% e verrà accompagnato dal bonus Case Green, che prevede una detrazione del 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di case ad alta efficienza energetica (A e B). Altri bonus degni di nota sono:

la Carta del Risparmio Spesa, gestita dai comuni a cui avranno accesso le famiglie con un reddito massimo di 15mila euro all’anno

il reddito alimentare per i poveri assoluti, che riceveranno dei pacchi alimentari provenienti dai prodotti invenduti, per contrastare anche gli sprechi alimentari